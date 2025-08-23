День флага Украины 2025: дата, история праздника и интересные факты

Праздник День флага в Украине установлен указом второго президента Украины (19 июля 1994 — 23 января 2005) Леонида Кучмы 23 августа 2004 «в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины».

Впоследствии при президентстве Виктора Ющенко в 2009 году была основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

23 августа украинцы отмечают День государственного флага.

Значение цветов

Согласно популярному толкованию, синий цвет на украинской льду символизирует небо, а желтый — пшеничные поля.

Согласно религиозной трактовке: синий – олицетворение Творца и Высшей духовной силы, желтый – все земное.

История создания украинского символа

Еще до христианизации Руси желто-голубые цвета символизировали Киевское государство. Они присутствовали на многих гербах городов. В то же время, древнейшие украинские флажные полотнища были треугольно-клиновой формы.

Сине-желтое сочетание было зафиксировано и на гербе Галицко-Волынского государства. На нем изображен золотой льв, который спинается на скалу на синем фоне.

В XVIII веке полковые и сотенные казацкие флаги Войска Запорожского производили из голубого полотнища, на котором желтой краской наносили крест, звезды, оружие, фигуры святых и т.п.

Впервые в современном виде украинский флаг был вывешен во время «эсны народов» над Львовской ратушей 25 июня 1848 года. С этого момента сине-желтый флаг приобретал все большую популярность, а после революции 1905 года его начали использовать также на Приднепровье.

В 1918 году Центральная Рада утвердила флаг Украинской Народной Республики как сочетание желтого и голубого цвета.

Впоследствии, во времена Украинского государства Павла Скоропадского, на основе этой гаммы формировались разные служебные стандарты. Сине-желтый был символом и Западноукраинской Народной Республики.

С оккупацией Украины большевиками использование сине-желтого было запрещено, за него наказывали. В то же время, несмотря на запреты, украинцы все равно время от времени поднимали сине-желтые флаги.

Впервые украинский флаг над официальным советским учреждением появился 14 марта 1990 над Стрыйским городским советом. 23 марта 1990 он появился над Тернопольской мэрией; 3 апреля – над Львовской ратушей; 24 июля – торжественно поднят над Киевским городским советом.

4 сентября 1991 года национальный сине-желтый флаг взвился над Верховной Радой. 28 января 1992 года Государственный Флаг Украины утвержден Верховной Радой.

Сегодня сине-желтый во всем мире стал символом смелости и несокрушимости, отваги и борьбы за свободу.

