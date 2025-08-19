Как проверить статус заявки в помощь от UNICEF: пошаговая инструкция

Не секрет, что из-за войны войны в Украине, из-за вторжения россии миллионы украинцев стали внутренними переселенцами. Такие люди могут получить денежную помощь от разных международных организаций. В том числе от UNICEF.
Как проверить статус заявки в помощь от UNICEF – читай в материале.
Как говорится на сайте UNICEF, чтобы узнать на каком этапе проверки находится Ваша заявка – нужно позвонить по горячей линии 0-800-600-017 (звонки бесплатные).
Также можно пойти по следующему пути:
На сегодняшний день финансовую помощь могут получить семьи, где:
Для оформления заявки на материальную помощь требуются подтверждающие документы:
Где получить: интернет-банкинг, банкомат – на квитанции, обратиться к специалисту в банк.
Отметим, что в 2025 году новые заявки на эту помощь не принимаются. Завершается выплата средств подавшим заявки в 2024 году. Кроме того, в Фонде пока не принято, какие программы будут действовать в 2025 году.
Относительно вопросов, связанных с денежной помощью от ЮНИСЕФ, можно обращаться на горячую линию по номеру 0 800 600 017 с 8:00 до 22:00.
Фото UNICEF