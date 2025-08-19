Поздравления с 1 сентября: лучшая подборка

Впереди 1 сентября, День знаний. И к этому празднику мы подготовили поздравления для первоклассников, выпускников, школьников и учителей. Ведь первый звонок важен для каждого из них: для кого-то он прозвенит впервые, для кого-то – в последний раз, а кто-то просто снова обрадуется, встретив на линейке старых друзей!

Поздравления для школьников с 1 сентября:

Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!

***

С Днем знаний, с 1 Сентября!

Терять не стоит время зря,

Стремитесь к новому всегда,

Сейчас без знаний — никуда.

Умней старайтесь стать скорей

И слушайтесь учителей.

С праздником, девчонки!

С праздником, мальчишки!

С Новым годом школьным,

Открывайте книжки!

Заполняй тетради,

Подпиши дневник,

В бантах, при параде,

Запомни этот миг.

Сердце от волненья

Пусть почаще бьётся,

Днём учебных Знаний

Этот день зовётся.

***

Познать, запомнить все на свете,

Обдумать все и все понять,

За все на свете быть в ответе —

День знаний празднуем опять!

Раз праздник есть — он, значит, нужен,

А был бы повод в сентябре…

Вот желтый лист опять закружит

Осенний день в календаре.

Когда нужны и ум и знания

… а значит и жива душа…

Родится мир, сквозь испытания

Упорно к мудрости спеша!

***

И снова манит осень ароматами —

Так пахнут свежие тетрадные листы:

Наукой, георгинами и астрами,

Рисунком строгих линий и простых.

И к новым горизонтам путь свободен,

Плывите смело, вдохновение храня —

Пусть неожиданно открытия приходят:

С Днём знаний поздравляю вас, друзья!

Поздравления для учителей с 1 сентября:

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!

Поздравляем с первым сентября,

Дорогие наши учителя!

Пусть праздник перейдет в урок —

И пусть он весело пройдет,

И весь год пройдет в хорошем настроении!

Пусть с радостью дается обучение!

***

Осень красками горит

Первый звонок уже звенит!

Ведь сентябрь, и первое число —

Учиться время всем пришло!

Мы с этим праздником большим

Учителей всех поздравляем,

Мы их всех любим, понимаем,

И терпенья им желаем!

ак быстро промелькнуло лето,

Успев порадовать наш глаз!

И все вокруг несут букеты

И поздравляют учителей,

И в этот первый день осенний

Хотим сказать мы им скорей —

Примите наши поздравленья!

Работа ваша всех других нужней!

Поздравления для первоклассников

День особенный сегодня

Осень яркая пришла,

И мальчишек и девчонок

В школу дружно позвала.

На отлично чтоб учились,

Вам напутствие даем,

И гранит науки сложной

Покоряли с каждым днем.

Вдохновенья вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Что бы было интересно

В школу по утрам идти!

***

В первый класс шагаешь смело

И улыбка до ушей,

Пожелаем вдохновенья,

Самых красочных идей.

Пусть все будет интересно,

Школа, класс твой удивит,

Педагог пусть будет честным,

Учит пусть и веселит.

Звенит колокольчик на первый урок.

Садишься за первую парту.

Пеналов и ручек слышен щелчок,

Учитель повесил карту.

Сегодня ты стал первоклассником, друг,

На школьную встал тропинку.

Смотри, сколько сказочного вокруг!

Здесь все для тебя в новинку.

Удачи желаем тебе на пути,

Всегда с интересом учиться,

Любимый предмет для себя обрести.

И пусть лень в окошко стучится,

Но вооружайся учебником ты.

И чтением лень побеждая,

Исполнишь всё-всё, все большие мечты,

Пополнишь копилочку знаний.

Смелее иди! Восхищайся, учись!

Весь мир — это добрая школа.

К успеху и знаниям всюду стремись —

И к жизни ты будешь готовым!

***

У тебя сегодня праздник.

Ты возьмешь букет цветов

И пойдешь с букетом в школу.

Вот, костюм уже готов.

Будешь в школе ты учиться

Рисовать, читать, писать.

Даже ноты ты узнаешь,

Будешь песни исполнять.

И тебя мы поздравляем,

Крепко руку тебе жмем.

И от всей души желаем

Быть отличником во всём.

Ты больше не ребенок,

Теперь ты ученик!

Все отложи игрушки,

Твой друг теперь дневник.

Пускай он наполняется

Отметками лишь пять,

И на уроках школьных,

За партой, не скучать.

***

Важный день, его вы долго ждали,

Наконец сегодня наступил.

Первоклассники, желаем вам удачи,

Радости, здоровья, много сил.

Пусть учеба вам подарит радость,

Знанья и успехи принесет.

Мы с Днем знаний вас поздравить рады.

И во всём всегда вам пусть везет!

Поздравления для выпускников с 1 сентября:

Скоро, школа, дорогая,

Мы расстанемся с тобой.

Год остался — это мало.

Стала ты совсем родной.

И родные педагоги

Столько знаний дали нам.

А теперь свои дороги

Выбирает каждый сам.

***

У вас этот год последний,

А дальше путевка в жизнь.

Хорош был отдых летний,

Теперь учись не ленись.

За год надо сделать много —

Знанья свои отточить,

Чтоб легче была дорога

Придется учить и учить.

Учиться надо стараться

И, чтоб интерес не поник

В знаньях надо купаться —

Ты в этом году выпускник!

***

Теперь выпускником ты будешь зваться

И будешь много заниматься.

Теперь ты самый старший в школе,

Зауважаешь поневоле.

Ты малышей не обижай,

Ты им во многом помогай.

Примером воспитай своим,

Ведь школу ты оставишь им

***

Старшеклассник, ученик,

Скоро будешь выпускник.

Пусть в последний школьный год

Тебе сильно повезет!

***

С Днем знаний тебя, выпускник!

Этот год у тебя последний.

Через год все поздравят тебя,

Но звонок уже будет весенний.

А сейчас набирайся сил,

Для волнения нет оснований.

Чтоб запас на весь год хватило —

Поздравляю тебя с Днем Знаний.

