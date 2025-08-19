Поздравления с 1 сентября: лучшая подборка

Впереди 1 сентября, День знаний. И к этому празднику мы подготовили поздравления для первоклассников, выпускников, школьников и учителей. Ведь первый звонок важен для каждого из них: для кого-то он прозвенит впервые, для кого-то – в последний раз, а кто-то просто снова обрадуется, встретив на линейке старых друзей!
Поздравления для школьников с 1 сентября:
Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
***
С Днем знаний, с 1 Сентября!
Терять не стоит время зря,
Стремитесь к новому всегда,
Сейчас без знаний — никуда.
Умней старайтесь стать скорей
И слушайтесь учителей.
С праздником, девчонки!
С праздником, мальчишки!
С Новым годом школьным,
Открывайте книжки!
Заполняй тетради,
Подпиши дневник,
В бантах, при параде,
Запомни этот миг.
Сердце от волненья
Пусть почаще бьётся,
Днём учебных Знаний
Этот день зовётся.
***
Познать, запомнить все на свете,
Обдумать все и все понять,
За все на свете быть в ответе —
День знаний празднуем опять!
Раз праздник есть — он, значит, нужен,
А был бы повод в сентябре…
Вот желтый лист опять закружит
Осенний день в календаре.
Когда нужны и ум и знания
… а значит и жива душа…
Родится мир, сквозь испытания
Упорно к мудрости спеша!
***
И снова манит осень ароматами —
Так пахнут свежие тетрадные листы:
Наукой, георгинами и астрами,
Рисунком строгих линий и простых.
И к новым горизонтам путь свободен,
Плывите смело, вдохновение храня —
Пусть неожиданно открытия приходят:
С Днём знаний поздравляю вас, друзья!
Поздравления для учителей с 1 сентября:
Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!
Поздравляем с первым сентября,
Дорогие наши учителя!
Пусть праздник перейдет в урок —
И пусть он весело пройдет,
И весь год пройдет в хорошем настроении!
Пусть с радостью дается обучение!
***
Осень красками горит
Первый звонок уже звенит!
Ведь сентябрь, и первое число —
Учиться время всем пришло!
Мы с этим праздником большим
Учителей всех поздравляем,
Мы их всех любим, понимаем,
И терпенья им желаем!
ак быстро промелькнуло лето,
Успев порадовать наш глаз!
И все вокруг несут букеты
И поздравляют учителей,
И в этот первый день осенний
Хотим сказать мы им скорей —
Примите наши поздравленья!
Работа ваша всех других нужней!
Поздравления для первоклассников
День особенный сегодня
Осень яркая пришла,
И мальчишек и девчонок
В школу дружно позвала.
На отлично чтоб учились,
Вам напутствие даем,
И гранит науки сложной
Покоряли с каждым днем.
Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Что бы было интересно
В школу по утрам идти!
***
В первый класс шагаешь смело
И улыбка до ушей,
Пожелаем вдохновенья,
Самых красочных идей.
Пусть все будет интересно,
Школа, класс твой удивит,
Педагог пусть будет честным,
Учит пусть и веселит.
Звенит колокольчик на первый урок.
Садишься за первую парту.
Пеналов и ручек слышен щелчок,
Учитель повесил карту.
Сегодня ты стал первоклассником, друг,
На школьную встал тропинку.
Смотри, сколько сказочного вокруг!
Здесь все для тебя в новинку.
Удачи желаем тебе на пути,
Всегда с интересом учиться,
Любимый предмет для себя обрести.
И пусть лень в окошко стучится,
Но вооружайся учебником ты.
И чтением лень побеждая,
Исполнишь всё-всё, все большие мечты,
Пополнишь копилочку знаний.
Смелее иди! Восхищайся, учись!
Весь мир — это добрая школа.
К успеху и знаниям всюду стремись —
И к жизни ты будешь готовым!
***
У тебя сегодня праздник.
Ты возьмешь букет цветов
И пойдешь с букетом в школу.
Вот, костюм уже готов.
Будешь в школе ты учиться
Рисовать, читать, писать.
Даже ноты ты узнаешь,
Будешь песни исполнять.
И тебя мы поздравляем,
Крепко руку тебе жмем.
И от всей души желаем
Быть отличником во всём.
Ты больше не ребенок,
Теперь ты ученик!
Все отложи игрушки,
Твой друг теперь дневник.
Пускай он наполняется
Отметками лишь пять,
И на уроках школьных,
За партой, не скучать.
***
Важный день, его вы долго ждали,
Наконец сегодня наступил.
Первоклассники, желаем вам удачи,
Радости, здоровья, много сил.
Пусть учеба вам подарит радость,
Знанья и успехи принесет.
Мы с Днем знаний вас поздравить рады.
И во всём всегда вам пусть везет!
Поздравления для выпускников с 1 сентября:
Скоро, школа, дорогая,
Мы расстанемся с тобой.
Год остался — это мало.
Стала ты совсем родной.
И родные педагоги
Столько знаний дали нам.
А теперь свои дороги
Выбирает каждый сам.
***
У вас этот год последний,
А дальше путевка в жизнь.
Хорош был отдых летний,
Теперь учись не ленись.
За год надо сделать много —
Знанья свои отточить,
Чтоб легче была дорога
Придется учить и учить.
Учиться надо стараться
И, чтоб интерес не поник
В знаньях надо купаться —
Ты в этом году выпускник!
***
Теперь выпускником ты будешь зваться
И будешь много заниматься.
Теперь ты самый старший в школе,
Зауважаешь поневоле.
Ты малышей не обижай,
Ты им во многом помогай.
Примером воспитай своим,
Ведь школу ты оставишь им
***
Старшеклассник, ученик,
Скоро будешь выпускник.
Пусть в последний школьный год
Тебе сильно повезет!
***
С Днем знаний тебя, выпускник!
Этот год у тебя последний.
Через год все поздравят тебя,
Но звонок уже будет весенний.
А сейчас набирайся сил,
Для волнения нет оснований.
Чтоб запас на весь год хватило —
Поздравляю тебя с Днем Знаний.
Фото: iStock
Читай также:
Что купить в школу 2025: список необходимых покупок
Стихи к 1 сентября 2025 года: подборка для школьников
Перекус в школу ребенку: что положить и от чего лучше отказаться