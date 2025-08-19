Лунный календарь стрижек на август 2025 года уже на сайте Нового канала! Давно задумываешься о смене прически, но никак не решишься? У нас есть для тебя список благоприятных дней. Читай наш материал и узнай, когда в августе 2025 лучше стричь волосы, когда красить, а когда лучше ничего не делать
Лето – время перемен, когда особенно хочется освежить свой образ, а новая прическа кажется идеальным стартом. Но прежде чем отправляться к любимому стилисту, стоит заглянуть в лунный календарь.
Самые удачные дни для стрижки в августе 2025
Астрологи советуют планировать смену имиджа на следующие даты: 1–2, 6–9, 25–28 число. В эти дни стрижка будет способствовать:
Самые благоприятные дни для стрижки: 1–2, 6–9, 25–28 августе. Именно в эти дни краска ложится лучше, а цвет дольше держится.
Опасные дни для перемен в прическе
Отложите любые радикальные шаги по уходу за волосами в следующие дни: 2, 7, 8 , 11, 19, 23, 26, 28, 29 августа. Вместо стрижек лучше выбрать мягкие процедуры – увлажнение, маски и питание.
Воспользуйтесь подсказками астрологов, чтобы изменения были красивыми и энергетически удачными. Ведь хорошая прическа – это не только дело стиля, но и правильный момент.
