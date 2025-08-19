Манікюр на День Незалежності: ідеї патріотичних нігтів

Наближається найголовніше державне свято – День Незалежності. У цей день звичайна сорочка змінюється на красиву вишиванку, українці додають у свій образ національної символіки, синьо-жовтих кольорів.

А багато українок роблять тематичні манікюри напередодні свята. Який же дизайн обрати, щоб було сучасно, стильно та гарно? Ідеї манікюру до Дня Незалежності України – дивись у матеріалі Нового каналу.

Ідеї патріотичного дизайну для манікюру

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дарина Липовська (@daryna_lypovska)

Доволі класичним та водночас одним із найпопулярніших дизайнів вважається манікюр з елементами вишивки, традиційними орнаментами, геометричними узорами та квітковими мотивами. Вони додають образу етнічного шарму, акуратності та глибокого символізму.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KRISTINA VOLOSHCHUK (@kristi_nailart)

Манікюр у кольорах українського прапора, проте у м’якому, пастельному виконанні. Такий дизайн виглядає більш делікатно та естетично, зберігає патріотичний сенс, але крізь призму ніжності й елегантності.

Манікюр у синьо-жовтих кольорах, але з сучасною графікою – френч, хвилясті лінії, кольорові вкраплення. Це яскравий спосіб продемонструвати любов до України, водночас залишаючись у тренді.

Бежевий, молочний або білий манікюр із патріотичним мінімалістичним акцентом – ще один варіант для тих, хто цінує стриману естетику. Такий дизайн підійде і для офісу, і для святкових виходів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дарина Липовська (@daryna_lypovska)

Для тих, хто хоче додати образу яскравості й настрою, чудовим вибором стане манікюр у чистих відтінках синього та жовтого. Їх можна комбінувати по-різному. Наприклад, два нігті жовтим, три – синім, або ж чотири жовтим, а один – синім. Такий дизайн одразу привертає увагу та виглядає сміливо.

Класичний нюдовий френч залишається улюбленцем багатьох, а до Дня Незалежності його можна доповнити символічним акцентом – невеличким сердечком у синьо-жовтих кольорах на одному з нігтів.

Фото iStock, pinterest

Авторка: Анна Гусар