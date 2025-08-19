Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 года уже на страницах Нового канала! Что ждет Овнов, Львов, Весы, Скорпионов и другие знаки зодиака на этой неделе? Читай точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Это полный гороскоп на неделю на Новом канале. И не пропусти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Овен (21 марта – 20 апреля)

Эта неделя принесет осознание, что некоторые проекты следует завершить или трансформировать. Пора подводить итоги коллективной работы. До 22 августа энергия Солнца помогает вам проявить себя в творческих или публичных проектах, а после появится желание навести порядок в будничных делах, упорядочить рабочий график и заняться здоровьем. Коммуникации и бумажные дела все еще нуждаются в внимательности, но уже без хаоса последних недель. Планеты намекают: хорошо бы пересмотреть сферу дружеских отношений. Получаете ли вы взамен столько же, как отдаете?

Совет недели: отпускайте уже отработавшие себя проекты и отношения.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

Неделя истечет под знаком домашних и семейных дел. Нисходящая Луна позволяет спокойно закрыть нерешенные вопросы, связанные с жильем, ремонтом или семейными договоренностями. До 22 августа Солнце поддерживает теплую атмосферу в кругу близких, а с началом сезона Дев вы почувствуете прилив вдохновения для творчества, романтических занятий, отдыха и совместного времени с детьми. Планеты сейчас помогают вам уравновесить отношения, сделать их более мягкими и чувственными. Благоприятное время для завершения конфликтов.

Совет недели: ваша сила – в мягкости.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Планеты обещают динамичную неделю, подпитывая ваш естественный энтузиазм к новым знаниям и знакомствам. В то же время нисходящая Луна советует сбавить темп и избирательно подходить к задачам. К выходным вы будете активнее в обучении, общении, презентациях, но ближе к концу недели появится желание больше времени побыть «на домашнем», навести порядок в семейных делах, посетить родных. Планеты будут способствовать улаживанию мелких недоразумений, но не спешите подписывать важные документы до конца лета.

Совет недели: отдых нужен от всего – даже от того, что вы любите.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Планеты сейчас поддерживают ваше стремление к расширению и росту, усилению своего авторитета. Эта неделя – прекрасное время, чтобы закрыть старые долги, пересмотреть бюджет и завершить невыгодные сделки. До конца недели у вас будет возможность проявить себя в денежных вопросах или финансовых проектах, после чего на первый план выйдет коммуникация, обучение, работа с документами. Планеты сейчас облегчают достижение договоренностей и придают убедительность вашим словам. Воспользуйтесь этим!

Совет недели: масштабируйтесь, и вселенная поддержит вас.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Лев (23 июля — 22 августа)

Вы все еще в центре внимания светил, но уже чувствуете, что пора завершать определенный этап. Нисходящая Луна поможет освободиться от лишней: от обязательств, людей или дел, которые больше не приносят пользы. В конце этой недели на первый план выйдут финансовые вопросы и стабильность. Некоторые ситуации вынудят кардинально пересмотреть ценности. В то же время планеты обещают приятные знакомства или укрепление существующих отношений.

Совет недели: покой и релакс нужны даже таким звездочкам, как вы.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Дева (23 августа — 23 сентября)

Эта неделя начнется в атмосфере внутренних размышлений. Планеты сейчас помогают вам глубже понять себя, чтобы отпустить страхи и старые обиды. К концу недели вы будете больше сосредоточены на подготовительной работе «за кулисами», но с переходом Солнца в ваш знак энергия вырастет, и вы почувствуете новый старт. Принимайте важные решения и меняйте свою жизнь! Не упустите шанс наладить коммуникацию с коллегами или клиентами, но помните об осторожности и точности в формулировках.

Совет недели: вы сейчас – любимцы вселенной, приготовьтесь сиять!

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Весы (24 сентября — 23 октября)

Планеты сейчас придают вам очарование и стремление к гармонии. Используйте это, чтобы сбалансировать разные сферы своей жизни. Нисходящая Луна поможет завершить исчерпавшие себя коллективные проекты и расставить приоритеты в общении. К выходным вы будете активны в социуме, однако потом появится желание уединиться, больше отдыхать и восстанавливать силы. Посвятите уикенд восстановлению. Это отличное время для подведения итогов и подготовки к новому циклу.

Совет недели: берегите и заряжайте свою социальную батарейку.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Эта неделя благоприятна для завершения карьерных проектов, пересмотра профессиональных планов и отношений с руководством. Нисходящая Луна советует закрыть «хвосты» и не начинать новых масштабных дел. Наблюдайте, делайте выводы, но не торопитесь рассылать резюме. До конца недели вы еще будете активно вовлечены в профессиональные вопросы, но позже на первый план выйдут дружеское общение и коллективные инициативы. Вы лучше всего реализуетесь в сотрудничестве с другими. Планеты помогут найти нужных партнеров и советчиков.

Совет недели: не торопитесь с карьерными решениями, действуйте взвешенно.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Эта неделя – время просмотра планов на будущее. Вы получите ценные инсайты от планет, куда двигаться дальше. Убывающая Луна поможет завершить курсы, обучение или подготовку к поездке, финализовать дела, связанные с заграницей и иностранцами. Солнце еще усиливает ваш интерес к расширению горизонтов, но уже скоро начнется фокус на работе, социальном успехе и репутации. Планеты добавляют активности в партнерских отношениях, но избегайте излишней конфликтности.

Совет недели: держите глаза широко открытыми – подсказки повсюду.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Козерог (22 декабря — 20 января)

Неделя акцентирует внимание на глубинных трансформациях. Мир меняется, не сопротивляйтесь этому. Планеты подскажут, что именно в вашей жизни требуется обновление. Нисходящая Луна советует закрыть финансовые обязательства и заняться документами. В конце этой недели у вас появится желание учиться, овладевать иностранными языками, путешествовать или расширять знания. Планеты сейчас помогают структурировать мнения и поступать последовательно. Будьте настойчивы!

Совет недели: решите финансовые вопросы и у вас появится ресурс на другие изменения.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Водолей (21 января — 18 февраля)

Неделя важна для личных и деловых отношений. Планеты советуют разрешить конфликты, расставить точки в отношениях или заключить запланированные соглашения. До конца недели еще сохраняется акцент на взаимодействии с другими, но уже с выходных вы можете почувствовать потребность закрыться в своей раковине. Станет актуальной тема глубинных эмоций и денег. Вы сможете правильно распорядиться инвестициями, кредитами, денежными средствами других людей. Планеты помогут сохранить баланс даже в сложных разговорах, так что если накипело – пора поговорить.

Совет недели: не откладывайте сложные разговоры, чтобы не накапливать претензии.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Неделя призывает завершить рабочие проекты. Если сложно взяться за дело, попробуйте съесть лягушку утром. Вы почувствуете облегчение от проделанной работы. Просмотрите подход к здоровью, добавьте новые полезные рутины: йогу, прогулку с вечера или просто 15 мин для себя каждый день. Нисходящая Луна поможет разгрузить график. С выходных на первый план выйдут партнерские отношения, темы договоренностей, партнерства, важных документов. Планеты советуют действовать постепенно, без спешки, с четким планом. Если испытываете недостаток опыта, обязательно консультируйтесь со специалистами.

Совет недели: примите за правило планировать самые сложные дела на утро.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)