Лунный календарь стрижек на август 2025 года уже на сайте Нового канала! Давно задумываешься о смене прически, но никак не решишься? У нас есть для тебя список благоприятных дней. Читай наш материал и узнай, когда в августе 2025 лучше стричь волосы, когда красить, а когда лучше ничего не делать

Лето – время перемен, когда особенно хочется освежить свой образ, а новая прическа кажется идеальным стартом. Но прежде чем отправляться к любимому стилисту, стоит заглянуть в лунный календарь.

Фазы Луны в августе 2025: на что обратить внимание

1–8 августа – Луна растет.

9 августа – полная Луна.

10–22 августа – убывающая Луна.

23 августа – новолуние.

24–31 августа – растущая Луна.

Самые удачные дни для стрижки в августе 2025

Астрологи советуют планировать смену имиджа на следующие даты: 1–2, 6–9, 25–28 число. В эти дни стрижка будет способствовать:

улучшению состояния волос;

более длительному сохранению формы;

более легкой укладке;

свежий и стильный вид.

Самые благоприятные дни для стрижки: 1–2, 6–9, 25–28 августе. Именно в эти дни краска ложится лучше, а цвет дольше держится.

Опасные дни для перемен в прическе

Отложите любые радикальные шаги по уходу за волосами в следующие дни: 2, 7, 8 , 11, 19, 23, 26, 28, 29 августа. Вместо стрижек лучше выбрать мягкие процедуры – увлажнение, маски и питание.

Как влияет Луна в знаках Зодиака на волосы

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) – идеальны для объема, жизненной силы и энергии волос;

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) – дарят легкость, подвижность и невесомость прически;

Земные знаки (Телец, Дева, Козориг) – подходят для укрепления волос и увеличения густоты;

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) – способствуют блеску, эластичности и здоровому виду.

Фазы Луны и красота волос: что нужно знать

Растущая Луна – лучшее время для стрижки, если хотите ускорить рост волос;

Полнолуние – период питания и восстановления, воздерживайтесь от кардинальных изменений;

Убывающая Луна – стрижка позволит дольше сохранить форму, замедляет рост;

Новолуние – волосы уязвимые, лучше избегать любых процедур.

Воспользуйтесь подсказками астрологов, чтобы изменения были красивыми и энергетически удачными. Ведь хорошая прическа – это не только дело стиля, но и правильный момент.

