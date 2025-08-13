Лунный календарь благоприятных дней на август 2025 года уже на сайте Нового канала! Узнай, когда следует планировать важные дела и принимать ключевые решения, а когда лучше взять паузу

Все самое важное об августе с астрологической точки зрения — в лунном календаре от Нового канала!

Фазы Луны в августе 2025

1–8 августа – Луна растет.

9 августа – полная Луна.

10–22 августа – убывающая Луна.

23 августа – новолуние.

24–31 августа – растущая Луна.

Лунный календарь на август 2025 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на август 2025 года, благоприятные дни: 3, 13, 14, 20 та 27 число. Это идеальное время для активных действий – принятие решений, финансовых соглашений, новых стартов, путешествий и запуска важных проектов. Также благоприятно заниматься творчеством, долгосрочными делами или оздоровлением.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на август 2025 года:

Благоприятные дни для путешествий: 3, 13, 20, 27 августа.

Благоприятные дни для новых начинаний: 6, 10, 17, 24, 27 августа.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27 августа.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 5, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27, 28 августа.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21 августа.

Благоприятные дни для похода к врачу: 5, 7, 9, 10, 17, 21, 24, 27 августа.

Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на август 2025 года

В августе 2025 года следует с осторожностью отнестись к следующим датам: 2, 5, 8, 16, 23, 26, 28 числа. Это период, когда возможно эмоциональное истощение и снижение энергии, так что новые дела лучше отложить.

