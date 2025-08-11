Лунный календарь благоприятных дней на август 2025 года уже на сайте Нового канала! Узнай, когда следует планировать важные дела и принимать ключевые решения, а когда лучше взять паузу
Все самое важное об августе с астрологической точки зрения — в лунном календаре от Нового канала!
Фазы Луны в августе 2025
Лунный календарь на август 2025 года: благоприятные дни для дел
Согласно лунному календарю на август 2025 года, благоприятные дни: 3, 13, 14, 20 та 27 число. Это идеальное время для активных действий – принятие решений, финансовых соглашений, новых стартов, путешествий и запуска важных проектов. Также благоприятно заниматься творчеством, долгосрочными делами или оздоровлением.
Благоприятные дни для дел по лунному календарю на август 2025 года:
Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на август 2025 года
В августе 2025 года следует с осторожностью отнестись к следующим датам: 2, 5, 8, 16, 23, 26, 28 числа. Это период, когда возможно эмоциональное истощение и снижение энергии, так что новые дела лучше отложить.
Фото iStock