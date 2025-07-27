Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа 2025 года: прогноз для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа 2025 уже готов. Что ждет Овнов, Близнецов, Тельцов и другие знаки зодиака? Звезды подготовили точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Читай полный гороскоп на неделю на Новом канале, а также просмотри финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

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Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа 2025 год говорит тебе – вы в энергиях роста и креатива. Пора браться за любые творческие дела, которые давно откладывали. Посетите мастер-класс по рисованию или гончарству. Организуйте романтическое свидание для любимого человека. Кроме того, в этот период получится лучше спланировать отпуск. Планеты дают добро на отдых и удовольствие.

Совет недели: вкладывайте усилия в то, что доставляет вам радость.

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

На этой неделе настроение – «на домашней». В центре вашего внимания будут вопросы дома, комфорта и семьи. Возможно, появятся темы переезда, ремонта или восстановления связей с кем-либо из семьи. Кое-кто решится завести домашнего любимца, о котором давно мечтал. Создавайте свою зону комфорта.

Совет недели: ваш дом – ваша крепость, оберегайте ее.

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

На этой неделе очень продуктивный период для общения, обучения, непродолжительных поездок. Удачным решением станет покупка техники и авто. Будьте дисциплинированы и не ленитесь, уделяйте время регулярным занятиям спортом. Ответственно относитесь ко всему, что говорите: сейчас вселенная внимательно слушает вас.

Совет недели: слова, сказанные в нужное время, обладают магической силой.

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Сейчас вам как никогда важна финансовая стабильность. На этой неделе планеты создадут благоприятные условия, чтобы вы чувствовали себя увереннее с материальной точки зрения. Не забывайте и о своем духовном ресурсе: вам важно чувствовать себя наполненными, овладевать новыми навыками и умениями. Чем больше разнообразного опыта у вас будет – тем лучше.

Совет недели: будьте в развитии, знания за плечами не носить.

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Лев (23 июля — 22 августа)

Солнце в вашем знаке, так что вы – в центре всех событий на этой неделе! Удачное время для знакомств и перемен в личной жизни, принятия важных решений: вы сейчас логичны и продуманы, эмоции не омрачают ваш разум. Если же душа не стремится к радикальному обновлению, отважьтесь по крайней мере на небольшой эксперимент с внешностью.

Совет недели: сделайте шаг, и дорога появится сама собой.

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Дева (23 августа — 23 сентября)

На этой неделе вы будете душой компании на работе и среди друзей. Гороскоп на эту неделю говорит, что вы можете ощутить необходимость просмотреть, с кем вы действительно на одной волне. Хорошая неделя для давно назревших прощаний. Вам захочется общение и новые впечатления, которые можно разделить с другими, поэтому время подходит для посещения концертов, выставок, других ивентов.

Совет недели: никакой суеты, всему свое время.

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Весы (24 сентября — 23 октября)

Неделя самореализации, командных проектов и поиска единомышленников – как на работе, так и в личной жизни. Главное, что вокруг время будут бурлить активность и общение. Возможны важные новости от коллектива и тайные увлечения. Вы сможете стать лидером мыслей в своей среде, поэтому на этой неделе пора сказать то, что давно назрело.

Совет недели: не бойтесь публичности, ваши идеи действительно ценны.

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Пора браться за карьеру и грандиозные планы. Идите навстречу своим амбициям на этой неделе! Период подходит для решения вопросов с руководством, обустройства рабочего места, покупки деловой недвижимости. Коллектив будет на вашей стороне. Планеты также поощряют путешествия, обучение, овладение иностранными языками.

Совет недели: вселенная имеет на вас большие планы, действуйте.

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Солнце активирует темы путешествий и исследования всего нового. Можно браться за учебу или готовиться к поездке. Поездки будут способствовать внутренним трансформациям и надолго заряжать внутреннюю батарейку. На этой неделе Венера наделяет вас невероятным магнетизмом по вопросам карьеры: используйте его для достижения успеха.

Совет недели: ветер перемен врывается в вашу жизнь, открывайте окна.

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Козерог (22 декабря — 20 января)

Благоприятное время, чтобы навести порядок в вопросах финансов, кредитов и инвестиций. Планеты придают вам логичность, структурированность и умение налаживать нужные контакты. Период подходит для совершения масштабных давно откладываемых покупок. Вдохновение будет приходить через обучение, поэтому на этой неделе расширяйте свои горизонты.

Совет недели: в вопросах финансов полагайтесь на цифры, а не на ощущения.

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Водолей (21 января — 18 февраля)

Центральными будут темы партнерства и взаимоотношений. Кто-то решится узаконить отношения с любимым человеком, кто-то заключит важный контракт, кто-то наладит важное бизнес-партнерство. Эта неделя также подходит для решения любых бумажных дел, проведения или прохождения собеседований, смены имиджа.

Совет недели: в союзе с другими мы можем больше, чем в одиночку.

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На этой неделе – отличный для оздоровления, отладки режима, внедрение полезных привычек. Если вы давно откладывали визит к врачу – вот знак, чтобы наконец отважиться. Также сейчас у вас подходящий период для самопознания и проработки самооценки. Марс будет создавать игривое настроение, поощряя романтику и флирт.

Совет недели: минимум хаоса и максимум структуры, но с заботой о себе.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)