Магнитные бури могут сказываться на самочувствии даже абсолютно здоровых людей, а метеозависимые чувствуют их особенно остро. В этот период возможны перепады давления, головные боли, раздражительность, бессонница или общая слабость

По прогнозам, в июле 2025 года предусматриваются магнитные бури разной интенсивности, которые продлятся в течение всего месяца. Будь внимателен к своему состоянию и при необходимости позаботься о дополнительном отдыхе и поддержке организма.

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А когда стоит ожидать магнитные бури в июле и какой силы они будут – читай в новом материале на сайте Нового канала.

Что такое магнитные бури?

Напомним, что магнитные бури – это природное явление, возникающее из-за активности Солнца и влияния солнечного ветра на магнитное поле Земли. И хотя многие могут не почувствовать никаких изменений, для некоторых такие периоды заметно влияют на самочувствие и общее физическое недомогание.

Календарь магнитных бурь на июль 2025 года в Украине:

2,3,4,27,28,29,30 июня – слабая магнитная буря

9-12 июня – средняя магнитная буря

18-21 июня – сильная магнитная буря

Магнитные бури в июль 2025 года: как защититься от вредного воздействия

Советуем тебе соблюдать несколько простых рекомендаций, чтобы легче перенести магнитные бури в июле 2025:

Старайся засыпать и просыпаться в одно и то же время – это поможет организму адаптироваться;

Пей достаточно воды, ведь обезвоживание только усиливает усталость и головные боли;

Ограничьте кофе и алкоголь, потому что эти напитки могут повышать тревожность и негативно влиять на сон;

Больше времени проводи на свежем воздухе. Прогулки снижают уровень стресса и улучшают самочувствие;

Не перегружай себя и отложи интенсивную работу – физическую или ментальную – на другие дни.

Слушай свой организм. Если самочувствие резко ухудшилось – не игнорируй симптомы и при необходимости обратись к врачу.

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