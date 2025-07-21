Лунный календарь благоприятных дней на июль 2025 года уже на сайте Нового канала! Узнай, когда следует планировать важные дела и принимать ключевые решения, а когда лучше взять паузу
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Лунный календарь на июль 2025 года: благоприятные дни для дел
Согласно лунному календарю на июль 2025 года, благоприятные дни: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 числа. Это идеальное время для активных действий – принятие решений, финансовых соглашений, новых стартов, путешествий и запуска важных проектов. Также благоприятно заниматься творчеством, долгосрочными делами или оздоровлением.
Благоприятные дни для дел по лунному календарю на июль 2025 года:
Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на июль 2025 года
В июле 2025 года следует с осторожностью отнестись к следующим датам: 10, 12, 14 числа. Это период, когда возможно эмоциональное истощение и снижение энергии, так что новые дела лучше отложить.
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