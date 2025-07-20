Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля 2025 года: прогноз для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля 2025 уже готов. Что ждет Овнов, Близнецов, Тельцов и другие знаки зодиака? Звезды подготовили точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Читай полный гороскоп на неделю на Новом канале, а также просмотри финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

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Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе Солнце будет своей энергией поощрять вас творить, любить и рисковать. Проведите первую половину недели релаксово, а во второй позвольте себе спонтанные поступки, в частности, для любимых. Если у вас малыш, найдите время на общий отдых и развлечения. Молодой человек 24 июля станет для вас мощной точкой старта: сделайте что-то только для себя.

Совет недели: ощущения подскажут вам, как лучше поступать.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Телец (21 апреля – 21 мая)

На этой неделе энергия сосредоточена на темах дома, семьи, гармонизации пространства. Вам захочется изменений в быту, по крайней мере, минимальных. Возможно, самое время перекрасить стены или украсить дом еще одним растением? Также вас ждут приятное время и искренние разговоры с самыми дорогими людьми.

Совет недели: сделайте дом более комфортным, по крайней мере, символически.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

В фокусе этой недели – коммуникация, обучение, короткие поездки. Будьте в движении и развитии! Кто-то решит активно развивать свой блог, кто-то триумфально вернется в спортзал, а кто-то наконец-то овладеет вождением. Вторая половина недели – отличное время для работы с информацией и запуска публичных инициатив.

Совет недели: высказывайте свои идеи, ваш голос сейчас звучит громко.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Рак (22 июня – 22 июля)

Для вас эта неделя будет о финансах, самооценке, ресурсах. Молодой человек 24 июля – шанс переосмыслить, как вы относитесь к деньгам и собственной ценности. Не соглашаетесь ли вы на меньшее? На этой неделе вы почувствуете прилив энергии для овладения новыми навыками и умениями, поэтому смело приобретайте новый опыт.

Совет недели: сосредоточьтесь на том, что дает вам чувство стабильности.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Лев (23 июля — 22 августа)

Празднуйте свое звездное время! Солнце и новолуние вместе работают на вас, создавая идеальный момент для начала нового раздела. Эта неделя – благоприятное время для важных выборов и решений, нового имиджа, изменений в личной жизни. Мечтайте масштабно, планеты сейчас на вашей стороне!

Совет недели: берите инициативу на себя, и вселенная поддержит вас.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Дева (23 августа — 23 сентября)

Эта неделя будет тихая снаружи, но глубокая внутри. Молодой месяц активирует подсознание, интуицию, прошлое, будет стимулировать вас к внутренним трансформациям и рефлексии. Если давно планировали визит к психологу или астрологу, сейчас самое время! Очищайте пространство от лишних вещей и мыслей и чаще бывайте наедине с собой.

Совет недели: свой внутренний голос можно услышать только в абсолютной тишине.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Весы (24 сентября — 23 октября)

На этой неделе активизируется командная работа, а в центре коллектива вы будете! Вы получите шанс проявить себя как лидер и настоящий профи своего дела. Окружайте себя единомышленниками. Будьте там, где бурлит жизнь: посетите концерт, выставку или другой интересный ивент.

Совет недели: цели легче достигаются в команде.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

В центре внимания будут вопросы карьеры и социального успеха. Могут возникать новые профессиональные предложения. Молодой человек 24 июля будет способствовать амбициозным начинаниям. Не планируете менять направление и место работы? Тогда на этой неделе уделите время обустройству рабочего места или решитесь на разговор с давно назревшим руководством.

Совет недели: четко проговаривайте свои карьерные планы и ожидания.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Время масштабирования и новизны! Неделя благоприятна для обучения, путешествий, новых философских идей. Активизируются дела, связанные с зарубежными партнерами, рекламой, социальными сетями. Возможно, на этой неделе пора активнее вести свои страницы и составить хотя бы минимальный контент-план? Вам есть что рассказать миру! Спланируйте путешествие, и оно вас точно изменит.

Совет недели: откройте сердце почему-то новому, мир широк и разнообразен.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Козерог (22 декабря — 20 января)

Благоприятная неделя, чтобы обдумать будущие инвестиции, масштабные покупки и другие финансовые дела. Некоторым посчастливится распрощаться с давним кредитом, другим придет в голову грандиозный бизнес-план. На этой неделе держите глаза широко открытыми до новых перспектив. Окружающие будут стремиться к вашим желаниям, поэтому учитесь принимать, а не только отдавать.

Совет недели: грамотно распоряжайтесь ресурсом и будете иметь успех.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Водолей (21 января — 18 февраля)

На первый план выйдут вопросы отношений, партнерства и договоренностей. Эта неделя будет тестировать вас на умение заключать сделки и презентовать себя. Молодой человек создаст благоприятные условия для поиска союзников. На вторую половину недели можно планировать экзамены и собеседования: вы будете сиять!

Совет недели: фиксируйте договоренности на бумаге, это придаст уверенность.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам сложно что-то навязать, однако неделя приглашает наладить режим, заботу о здоровье, системность в работе. Молодой человек – ваш шанс сформировать новую полезную привычку. На этой неделе не откладывайте визиты к врачам, вот ваш знак от планет, чтобы наконец-то записаться к специалисту. Окружайте себя людьми, которые повышают вашу самооценку и подчеркивают сильные стороны.

Совет недели: простые маленькие действия – основа масштабных сдвигов в будущем.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)