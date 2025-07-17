Лунный календарь стрижек на июль 2025 года уже на сайте Нового канала! Давно задумываешься о смене прически, но никак не решишься? У нас есть для тебя список благоприятных дней. Читай наш материал и узнай, когда в июле 2025 лучше стричь волосы, когда красить, а когда лучше ничего не делать

Лето – время перемен, когда особенно хочется освежить свой образ, а новая прическа кажется идеальным стартом. Но прежде чем отправляться к любимому стилисту, стоит заглянуть в лунный календарь.

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Фазы Луны в июле 2025: на что обратить внимание

Растущая Луна: 1-9 июля.

Полнолуние: 10 июля.

Нисходящая Луна: 11-23 июля.

Новолуние: 24 июля.

Снова растущая Луна: 25-31 июля.

Самые удачные дни для стрижки в июле 2025

Астрологи советуют планировать смену имиджа на следующие даты: 2, 3, 9, 11, 16-18, 29-31 июля. В эти дни стрижка будет способствовать:

улучшению состояния волос;

более длительному сохранению формы;

более легкой укладке;

свежий и стильный вид.

Самые удачные дня для стрижки в июле 2025

Самые благоприятные дни для стрижки: 1, 2, 4-7, 9, 11, 18-19, 25, 28, 30-31 июля. Именно в эти дни краска ложится лучше, а цвет дольше держится.

Опасные дни для перемен в прическе

Отложите любые радикальные шаги по уходу за волосами в следующие дни: 12, 13, 15, 17, 20, 23-24, 26 июля. Вместо стрижек лучше выбрать мягкие процедуры – увлажнение, маски и питание.

Как влияет Луна в знаках Зодиака на волосы

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) – идеальны для объема, жизненной силы и энергии волос;

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) – дарят легкость, подвижность и невесомость прически;

Земные знаки (Телец, Дева, Козориг) – подходят для укрепления волос и увеличения густоты;

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) – способствуют блеску, эластичности и здоровому виду.

Фазы Луны и красота волос: что нужно знать

Растущая Луна – лучшее время для стрижки, если хотите ускорить рост волос;

Полнолуние – период питания и восстановления, воздерживайтесь от кардинальных изменений;

Убывающая Луна – стрижка позволит дольше сохранить форму, замедляет рост;

Новолуние – волосы уязвимые, лучше избегать любых процедур.

Воспользуйтесь подсказками астрологов, чтобы изменения были красивыми и энергетически удачными. Ведь хорошая прическа – это не только дело стиля, но и правильный момент.

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