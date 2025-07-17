Маникюр на июль 2025 года: идеи актуального летнего маникюра

Июль – это пора ярких красок, солнечного настроения и экспериментов в мире красоты. Тренды маникюра на июль 2025 года предлагают уникальные сочетания цветов, которые подчеркнут летний вайб. Далее в материале Нового канала смотри самые лучшие идеи дизайна ногтей, которые помогут сделать этот сезон незабываемым и ярким!

Маникюр на июнь 2025: идеи дизайна в фото

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Сочетание цветов

Главный тренд этого месяца – это соединить то, что казалось бы несочетаемым. Сделай каждый ноготь разным цветом, сочетай неоновый желтый с розовым. Главное, чтобы было цветно и ярко, дальше экспериментируй.

Сухоцветы

Для ценителей чего-то более спокойного и нежного есть отличная идея — маникюр с сушеницами. Преимущество маникюра в легкости исполнения, но при этом он не выглядит менее интересным. Цветочки можно выбрать любого цвета и размера.

Цветочное настроение

Лето – пора цветения разных цветов, и конечно, как же мы могли их обойти? От ромашек и до пионов, от ярких и нежных. Вариаций очень много, включай свою креативность и вперед.

Пусть маникюр в этом июле будет не просто деталью, а настоящим взрывом творчества и красок. Экспериментируй, играй с цветами и формами, позволь своему стилю сиять по полной!

Автор: Дарина Жадько