Подкаст, що руйнує стереотипи, повертається: стартує другий сезон проєкту «Сила в тобі»

«Сила в тобі» – подкаст, що народився в часи, коли бути сильними стало не вибором, а щоденною необхідністю. ГО «Дівчата» розпочала цей проєкт як простір для відкритих і щирих розмов – про сміливість бути собою, крихкість і витримку, пошук себе через творчість, саморозвиток і внутрішню цілісність.

У першому сезоні вийшло 13 епізодів, які охопили вражаюче коло тем – від особистих переживань до гострих соціальних питань. Кожен випуск – унікальна історія трансформацій, пошуків, особистих викликів та перемог. Серед гостей: Ірина Isky, Яна Брензей, Інна Педан, Алла Малкін, Віталік Гордієнко, Настя Сонечко, Станіслава Петлиця та багато інших.

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– Перший сезон показав: розмови про внутрішню силу, гідність і рівність справді потрібні. Щомісяця нас слухає і дивиться понад 240 тисяч людей – і це більше, ніж просто цифри. Це – знак довіри, підтримки й спільного запиту на зміни. Це те, що надихає. Тож ми повертаємося з другим сезоном, аби й далі руйнувати гендерні стереотипи, створювати безпечний простір і нагадувати: більшість обмежень – лише у нас у голові, – відзначає Юлія Спориш, директорка ГО «Дівчата» та ведуча подкасту.

Другий сезон обіцяє бути ще глибшим і сміливішим. У центрі уваги – сила, яку часто не помічають: у щоденній праці, в обраній справі, в наполегливому русі до себе. Нові випуски досліджують внутрішню стійкість крізь досвід тих, хто працює у сферах, далеких від медійного світла, але критично важливих для суспільства. Також ми почуємо історії тих, хто кидає виклик гендерним стереотипам, бореться з упередженнями та змінює сприйняття традиційних професійних ролей.

Серед гостей нового сезону: Єгор Андрюшин – блогер, зірковий візажист, співак і автор проєкту «Краса в тобі», Тетяна Осауленко – гінекологиня-ендокринологиня, членкиня міжнародних медичних асоціацій, Тетяна Рубанка – керівниця групи ручного розмінування The HALO Trust, Наталія Устенко – голова відділу управління персоналом The HALO Trust в Україні, Олена Дмитращук – начальниця управління Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України.

Перший епізод з Тетяною Рубанка та Наталією Устенко вже доступний за посиланням: https://youtu.be/6UnUyKY5Mj0

Нові епізоди виходять раз на два тижні, у четвер. Щоразу свіжі теми, думки, історії та експертні оцінки.

Про організацію

ГО «Дівчата» – всеукраїнська жіноча організація, яка понад 5 років працює над тим, аби кожна українка почувалася захищеною та могла реалізувати свій потенціал. Організація надає психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також сприяє розвитку жіночого лідерства.

Ключові напрями діяльності: профілактика насильства через освітні програми для дітей і молоді, просування сексуальної освіти та надання психологічної допомоги постраждалим від насильства.

У тривожних, депресивних станах чи в момент, коли ви не знаєте, куди рухатися далі – ви не самі. Звертайтесь за безкоштовною допомогою:

Гаряча лінія: 0 800 600 044

Email: help@divchata.org

Чат-бот: https://t.me/divchataorgbot