Місячний календар стрижок на травень 2025

Лунный календарь стрижек на май 2025 года уже на сайте Нового канала! Давно имеешь мысли о смене прически, но никак не отважишься? Есть для тебя список благоприятных дней. Читай наш материал и узнай, когда лучше стричь волосы, когда красить, а когда лучше ничего не делать.

Гороскоп на 2025 год: прогноз для всех знаков зодиака

Cейчас смотрят

Лунный календарь на май 2025: благоприятные дни для дел

Магнитные бури в мае 2025 года: прогноз на месяц

Лунный календарь на май 2025 года: когда стричь волосы

2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 27 мая – благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю на май 2025 года, именно эти даты станут лучшим временем, чтобы посетить своего парикмахера.

Принарядившись в эти дни, кроме хорошего настроения и дополнительного заряда энергии, также можно «привлечь» финансовое благополучие.

Лунный календарь на май 2025 года: когда не стоит стричь волосы

Неблагоприятные дни для стрижки: 1, 5, 12, 16, 24, 25, 30, 31 мая. Поэтому лучше в эти даты не записываться к мастеру. Есть большая вероятность не получить желаемый результат. Испортить волосы легко, а вот восстановить – работа кропотливая и требует много времени.

Лучше в течение этих дней сделать уходовые процедуры, которые точно не повредят состоянию ваших локонов.

Лунный календарь на май 2025 года: когда красить волосы

13-26 мая – благоприятные дни для окрашивания без ущерба для качества волос. Эти даты станут самым лучшим временем для экспериментов с цветом.

Заглядывай в лунный календарь перед любыми манипуляциями с волосами, и твои локоны будут излучать здоровье и красоту!

Фото iStock