Лунный календарь благоприятных дней на май 2025 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать. Все самое важное об этом месяце с точки зрения астрологии – в лунном календаре на май 2025 от Нового канала!

В мае 2025 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно отправляться в путешествие и начинать новые дела. Однако в мае также есть периоды, когда лучше выделить время для себя и воздержаться от важных решений.

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Фазы Луны в мае 2025

Молодая Луна: 27 мая

Полная Луна: 12 мая

Растущая Луна: 1 – 11 мая, 29 – 31 мая

Убывающая Луна: 13 – 26 мая

Лунный календарь на май 2025 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на май 2025 года, благоприятные дни: 3, 17, 19 мая.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на май 2025 года:

Благоприятные дни для путешествий: 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19.

Благоприятные дни для новых начинаний: 7, 11, 14, 18, 25, 29.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 5, 7, 11, 18, 19, 23, 25.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 3, 6, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 30.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 3, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 29.

Благоприятные дни для похода к врачу: 7, 10, 13, 18, 22, 25, 29.

Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на май 2025 года:

Неблагоприятные лунные дни в мае 2025 года: 2, 6, 9, 12, 27.

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