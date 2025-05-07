НМТ-2025 за кордоном: де можна скласти тестування та що потрібно знати

Несмотря на войну, украинская молодежь продолжает получать образование и планировать свое будущее. В 2025 году поступление в заведения высшего образования снова будет происходить через Национальный мультипредметный тест (НМТ). И важно: находящиеся за рубежом украинцы также смогут сдать этот экзамен.

География охвата – более 50 городов в 33 странах

В этом году Украинский центр оценивания качества образования организует НМТ за пределами Украины в 55 городах 33 стран, в частности, таких как Великобритания, Германия, США, Канада, Польша, Италия, Франция, Турция и другие. Это важный шаг для поддержки права на образование украинцев, из-за войны войны оказавшихся за пределами страны.

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Среди стран, где пройдет основная сессия НМТ – Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Грузия, Дания, Эстония, Испания, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия.

Ограниченное количество мест – действуйте быстро

Важно помнить: количество участников, которые могут составить НМТ за границей, ограничено. Если определенный город уже заполнил доступные места, он станет недоступным для выбора при регистрации. Поэтому всем желающим следует как можно быстрее зарегистрироваться и выбрать пункт тестирования.

Дополнительные сессии – еще один шанс

Для тех, кто не успел зарегистрироваться на основную сессию или имел уважительные причины, будет организована дополнительная сессия НМТ. Она состоится в менее чем 15 странах, в частности:

Болгария, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Молдова, Германия, Польша, США, Турция, Хорватия и Чехия.

Обратите внимание, что некоторые пункты тестирования будут доступны только в рамках дополнительной сессии, поэтому следите за обновлениями на официальных сайтах.

Прозрачное тестирование даже в тысячах километров от дома

Организаторы гарантируют: условия составления НМТ за границей не будут отличаться от украинских. Все пункты тестирования – это специально оборудованные временные экзаменационные центры, где будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные Украинским центром оценки качества образования.

Независимо от страны пребывания, абитуриенты смогут пройти тестирование прозрачно, честно и безопасно – так же, как и их сверстники в Украине.

Фото – iStock

Автор – Валерия Бондаренко