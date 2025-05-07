Предупрежден – значит, вооружен! На страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 5 по 11 мая для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на 2025 год: прогноз для всех знаков зодиака

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Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Овен (21 марта – 20 апреля)

Будьте открыты к общению, и вас ждут положительные события. На этой неделе Овнам следует обратить внимание на коммуникацию. Контакты и знакомства откроют перспективы личной и профессиональной жизни. Не уходите на авантюры и немного экономьте средства. Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая 2025 для Овнов говорит, что на этой неделе звезды вам улыбнутся.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Телец (21 апреля – 21 мая)

На этой неделе звезды будут помогать тебе во всем! Любовные отношения будут на высоте. А, если у вас пока нет пары — скоро это произойдет. Удачи ждут тебя и на профессиональном поле: похоже, скоро ты получишь неплохое повышение в зарплате! Если справитесь с трудом, получите добавку к окладу, только будьте внимательны с деньгами.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Для Близнецов на этой неделе акцент может сместиться на личные отношения. Возможны интересные встречи и общение с близкими. Будьте открыты к новым эмоциональным опытам и готовьтесь к обмену идеями. В профессиональной жизни расчет и настойчивость принесут прибыль. И помни: чем тяжелее подъем, тем красивее пейзаж.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Рак (22 июня – 22 июля)

Эта неделя будет достаточно спокойной. Уверенно иди к своим мечтам. Живите той жизнью, о которой мечтали. Хочешь карьерного взлета – работай больше, узнавай новое, ищи нестандартные подходы к решению задач. Также на этой неделе следует обратить внимание на свое здоровье. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном благополучии.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Лев (23 июля — 22 августа)

На этой неделе Львам следует уделить внимание творческим проектам и хобби. Возможно, к вам придут вдохновляющие креативные идеи. Успех в работе обеспечит смелость, энергичность и талант организатора. В этот период вам повезет в любви и дружбе. А еще – добавьте себе настроения желанной покупкой.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Дева (23 августа — 23 сентября)

Всю неделю тебя будет преследовать удача! На работе правильно распределяй нагрузку и гибко отстаивай свои интересы. Тогда все получится, как ты хочешь. Но не забывай о доме. Тебе нужно обратить внимание на домашние дела и отношения с семьей. Ведь семья – самое важное в нашей жизни.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы, перестаньте нервничать по пустякам, не давайте негативным эмоциям завладеть, подпитывайтесь только положительными мыслями. На этой неделе вас ждут новые интересные знакомства и разговоры. Они приведут к расширению круга дружественных. Будьте открыты к новым идеям и впечатлениям. Будьте активны. А если работа не приносит радости – ищите новую. Все просто.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Не откладывай свои мечты на потом, не корми себя «завтраками». Через 10 лет ты пожалеешь, что не решилась начать раньше. Также на этой неделе Скорпионам следует обратить внимание на финансовые вопросы и материальное благополучие. Возможны положительные изменения в сфере доходов или управления ресурсами. Будьте внимательны к своим возможностям.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ты должна верить в себя даже тогда, когда в тебе сомневается весь мир. Для этого на неделе Стрельцам следует уделить внимание своему внутреннему миру и духовному развитию. Возможны глубокие размышления и осознание важных ценностей. Будьте открыты к самопознанию и духовным практикам.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Козерог (22 декабря — 20 января)

Каждая минута в жизни – шанс все изменить. Козерогам следует обратить внимание на карьерные возможности этой недели. Возможны положительные сдвиги в профессиональной сфере и новые перспективы. Будьте готовы к вызовам на работе и профессиональному росту. Все должно получиться!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Водолей (21 января — 18 февраля)

Будьте открыты для совместных инициатив. На этой неделе Водолеям стоит обратить внимание на свое благополучие и вы добьетесь большего внутреннего покоя. Чтобы побороть сбои в работе, принимайте четкие решения, не отказывайтесь от советов коллег. Ваши старания должны принести плоды.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На этой неделе возможны новые романтические знакомства или развитие существующих любовных связей. Будьте открыты для обмена энергиями и идеями в близких отношениях. На работе на этой неделе вам поможет ваша творческая сторона. Она еще больше повысит ваш авторитет в глазах начальства и коллег.

Фото: IStock