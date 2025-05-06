Помощь ВПЛ от Норвежского совета: как получить выплаты украинцам

Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий

Сумма пособия составляет 6660 грн и будет выплачиваться в течение 3 месяцев по 2220 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек. В приоритете – предоставление кэш-помощи наиболее уязвимым категориям населения. Об этом сообщалось в Мининтеграции.

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Выплаты будут поступать на банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета. Последняя регистрация продолжалась с 20 января 2025 года по 29 января 2025 года. Поэтому сейчас зарегистрироваться на нее нельзя.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии Норвежского совета: 0 800 302 007.

Также благодаря сотрудничеству Минсоцполитики с Норвежским советом по делам беженцев дополнительные выплаты получат еще 50 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

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