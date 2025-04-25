Новый каналG.spaceНовости

Как получить карту киевлянина в 2025 году: необходимые документы и куда обращаться

Як отримати картку киянина у 2025 році: необхідні документи та куди звертатися

Карточку киевлянина разработали для льготных категорий, но получить ее могут и другие жители столицы. В частности, каждый, кто официально зарегистрирован в Киеве или работает или учится здесь.

Это общий проект Київської міської ради та Ощадбанку. Карта предоставляет ее пользователям немало льгот.

Cейчас смотрят

Подробнее о том, как оформить карточку киевлянина и какие документы понадобятся – читай на Новом канале.

Какие преимущества пользования картой киевлянина?

Владельцы карты получают следующие преимущества:

  • бесплатный проезд в городском транспорте (для льготных категорий населения, зарегистрированных в Киеве)
  • возможность воспользоваться скидкой на проезд (6,5 грн) при условии пополнения карты на 50 поездок
  • возможность быть первыми в очереди при записи детей в садики Киева
  • на сайте Центра коммунальных сервисов можно бесплатно оплатить коммунальные услуги (для других плательщиков комиссия составляет 2%, но не менее 7 грн за платеж)
  • скидки на посещение культурных заведений, а также на товары и услуги торговых сетей

Кто может получить карту киевлянина?

  • все, кто зарегистрирован в Киеве;
  • работающие в Киеве в соответствии с законодательством Украины;
  • соискатели образовательных учреждений Киева всех уровней аккредитации, а также полного общего среднего, профессионального или высшего образования, а также родители или опекуны детей, обучающихся в столице;
  • люди, имеющие право на льготы, доплаты, пособия или компенсации в соответствии с законодательством, а также дополнительные льготы по актам Киевсовета и КГГА;
  • внутренне перемещенные лица или переселенцы с временно оккупированных территорий Украины или районов АТО и зарегистрированные в Киеве

Как оформить карту киевлянина и какие документы нужны?

Для оформления карты киевляне пенсионеры и киевляне должны прийти в одно из отделений Ощадбанка с перечнем документов:

  • паспорт
  • идентификационный номер;
  • документ, подтверждающий льготный статус (для киевлян-льготников);
    справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве (для лиц, зарегистрированных за пределами города);
  • цветное фото 3×4 (при необходимости).
  • Стоимость карты киевлянина:
  • Обслуживание карты 100 гривен в год.
  • Для владельцев зарплатной карты при условии зачисления на нее заработной платы БЕСПЛАТНО.
  • Для льготных категорий населения, зарегистрированных в Киеве, обслуживание карты также бесплатно.

Кто может получить льготы и оформить карту киевлянина?

К льготным категориям, имеющим право на бесплатное обслуживание карты киевлянина, относятся:

  • ветераны войны;
  • ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской ЧАЭС;
  • дети войны;
  • ветераны труда;
  • пенсионеры, лица с инвалидностью;
  • реабилитированные лица – пенсионеры;
  • жертвы нацистских преследований;
  • ветераны военной службы и органов внутренних дел;
  • многодетные родители;
  • трудоспособные лица, не работающие и ухаживающие за ребенком с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь или социальную пенсию;
  • трудоспособные лица, которые не работают и ухаживают за лицом с инвалидностью I группы или пенсионерами старше 80 лет и получают компенсационную выплату;
  • участники антитеррористической операции.

Фото

gspace лайфхак
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь