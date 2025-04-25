Як отримати картку киянина у 2025 році: необхідні документи та куди звертатися

Как получить карту киевлянина в 2025 году: необходимые документы и куда обращаться
Карточку киевлянина разработали для льготных категорий, но получить ее могут и другие жители столицы. В частности, каждый, кто официально зарегистрирован в Киеве или работает или учится здесь.
Это общий проект Київської міської ради та Ощадбанку. Карта предоставляет ее пользователям немало льгот.
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Подробнее о том, как оформить карточку киевлянина и какие документы понадобятся – читай на Новом канале.
Какие преимущества пользования картой киевлянина?
Владельцы карты получают следующие преимущества:
бесплатный проезд в городском транспорте (для льготных категорий населения, зарегистрированных в Киеве)
возможность воспользоваться скидкой на проезд (6,5 грн) при условии пополнения карты на 50 поездок
возможность быть первыми в очереди при записи детей в садики Киева
на сайте Центра коммунальных сервисов можно бесплатно оплатить коммунальные услуги (для других плательщиков комиссия составляет 2%, но не менее 7 грн за платеж)
скидки на посещение культурных заведений, а также на товары и услуги торговых сетей
Кто может получить карту киевлянина?
все, кто зарегистрирован в Киеве;
работающие в Киеве в соответствии с законодательством Украины;
соискатели образовательных учреждений Киева всех уровней аккредитации, а также полного общего среднего, профессионального или высшего образования, а также родители или опекуны детей, обучающихся в столице;
люди, имеющие право на льготы, доплаты, пособия или компенсации в соответствии с законодательством, а также дополнительные льготы по актам Киевсовета и КГГА;
внутренне перемещенные лица или переселенцы с временно оккупированных территорий Украины или районов АТО и зарегистрированные в Киеве
Как оформить карту киевлянина и какие документы нужны?
Для оформления карты киевляне пенсионеры и киевляне должны прийти в одно из отделений Ощадбанка с перечнем документов:
паспорт
идентификационный номер;
документ, подтверждающий льготный статус (для киевлян-льготников);
справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве (для лиц, зарегистрированных за пределами города);
цветное фото 3×4 (при необходимости).
Стоимость карты киевлянина:
Обслуживание карты – 100 гривен в год.
Для владельцев зарплатной карты при условии зачисления на нее заработной платы – БЕСПЛАТНО.
Для льготных категорий населения, зарегистрированных в Киеве, обслуживание карты также бесплатно.
Кто может получить льготы и оформить карту киевлянина?
К льготным категориям, имеющим право на бесплатное обслуживание карты киевлянина, относятся:
ветераны войны;
ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской ЧАЭС;
дети войны;
ветераны труда;
пенсионеры, лица с инвалидностью;
реабилитированные лица – пенсионеры;
жертвы нацистских преследований;
ветераны военной службы и органов внутренних дел;
многодетные родители;
трудоспособные лица, не работающие и ухаживающие за ребенком с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь или социальную пенсию;
трудоспособные лица, которые не работают и ухаживают за лицом с инвалидностью I группы или пенсионерами старше 80 лет и получают компенсационную выплату;
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