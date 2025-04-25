Як отримати картку киянина у 2025 році: необхідні документи та куди звертатися

Карточку киевлянина разработали для льготных категорий, но получить ее могут и другие жители столицы. В частности, каждый, кто официально зарегистрирован в Киеве или работает или учится здесь.

Это общий проект Київської міської ради та Ощадбанку. Карта предоставляет ее пользователям немало льгот.

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Подробнее о том, как оформить карточку киевлянина и какие документы понадобятся – читай на Новом канале.

Какие преимущества пользования картой киевлянина?

Владельцы карты получают следующие преимущества:

бесплатный проезд в городском транспорте (для льготных категорий населения, зарегистрированных в Киеве)

возможность воспользоваться скидкой на проезд (6,5 грн) при условии пополнения карты на 50 поездок

возможность быть первыми в очереди при записи детей в садики Киева

на сайте Центра коммунальных сервисов можно бесплатно оплатить коммунальные услуги (для других плательщиков комиссия составляет 2%, но не менее 7 грн за платеж)

скидки на посещение культурных заведений, а также на товары и услуги торговых сетей

Кто может получить карту киевлянина?

все, кто зарегистрирован в Киеве;

работающие в Киеве в соответствии с законодательством Украины;

соискатели образовательных учреждений Киева всех уровней аккредитации, а также полного общего среднего, профессионального или высшего образования, а также родители или опекуны детей, обучающихся в столице;

люди, имеющие право на льготы, доплаты, пособия или компенсации в соответствии с законодательством, а также дополнительные льготы по актам Киевсовета и КГГА;

внутренне перемещенные лица или переселенцы с временно оккупированных территорий Украины или районов АТО и зарегистрированные в Киеве

Как оформить карту киевлянина и какие документы нужны?

Для оформления карты киевляне пенсионеры и киевляне должны прийти в одно из отделений Ощадбанка с перечнем документов:

паспорт

идентификационный номер;

документ, подтверждающий льготный статус (для киевлян-льготников);

справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве (для лиц, зарегистрированных за пределами города);

справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве (для лиц, зарегистрированных за пределами города); цветное фото 3×4 (при необходимости).

Стоимость карты киевлянина:

Обслуживание карты – 100 гривен в год.

100 гривен в год. Для владельцев зарплатной карты при условии зачисления на нее заработной платы – БЕСПЛАТНО.

БЕСПЛАТНО. Для льготных категорий населения, зарегистрированных в Киеве, обслуживание карты также бесплатно.

Кто может получить льготы и оформить карту киевлянина?

К льготным категориям, имеющим право на бесплатное обслуживание карты киевлянина, относятся:

ветераны войны;

ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской ЧАЭС;

дети войны;

ветераны труда;

пенсионеры, лица с инвалидностью;

реабилитированные лица – пенсионеры;

жертвы нацистских преследований;

ветераны военной службы и органов внутренних дел;

многодетные родители;

трудоспособные лица, не работающие и ухаживающие за ребенком с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь или социальную пенсию;

трудоспособные лица, которые не работают и ухаживают за лицом с инвалидностью I группы или пенсионерами старше 80 лет и получают компенсационную выплату;

участники антитеррористической операции.

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