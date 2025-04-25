Місячний посівний календар на квітень 2025 року: що та коли сіяти

Что можно сеять на огороде и саду в апреле 2025 года. Месячный посевной календарь на апрель 2025 – благоприятные дни для работы на огороде и в саду на Новом канале.

Агрономический календарь поможет спланировать работы на огороде и в саду, выбрав благоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений в апреле 2025 года.

Cейчас смотрят

Благоприятные дни для посева и посадки на апрель 2025 года

Овощи и зелень:

Томаты, физалис – 1, 4-5, 9-10, 30

Перец (сладкий, горький), баклажаны – 1, 4-5, 9-10, 30

Огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня – 1, 4-5, 9-10, 30

Бобовые (горох, фасоль, бобы и т.п.) – 15, 19-20, 23-24

Капуста (различные виды) – 1, 4-5, 9-10, 30

Лук и зелень (укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка и т.п.) – 1-5, 9-10, 30

Корнеплоды (свекла, морковь, редис, редька, дайкон, чеснок, картофель, лук на репку и т.п.) – 15, 19-20, 23-24

Ягодные кустарники и плодовые деревья:

2-3, 9-10, 30

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки

Полный новолуние – 11-14, 26-29

Посевной календарь по дням (1-10 апреля)

1 апреля

В саду: посадка плодовых деревьев, вьющихся растений (фасоль, плющ, хмель). Не стоит заниматься окучиванием и пропалкой.

На огороде: посадка бобовых, капусты красной, картофеля, лука (различных видов), сладкого перца, помидоров, редиса, тыквы, чеснока.

2 апреля

В саду: обрезка сухих веток, культивация, пропалка, борьба с вредителями.

На огороде: посадка бобовых, лука, чеснока, зелени (кроме картофеля).

3 апреля

В саду: посев в знаке Козерога – растения сходят медленно, но имеют крепкую корневую систему.

На огороде: посадка картофеля, редиса, брюквы, репы. Удобрение, обрезка и прививка деревьев.

4 апреля

В саду: посадка деревьев и многолетников.

В огороде: посев подзимних и многолетних растений, пересадка ослабленных растений.

5 апреля

В саду: посадка картофеля, корнеплодных и луковых культур.

На огороде: посев гречихи, ячменя, бобовых, капусты, редиса, шпината.

6 апреля

Посевы и посадки не рекомендуются.

Работы: кошение, опрыскивание, подстригание деревьев, борьба с вредителями.

7 апреля

Посадка деревьев нежелательна – они могут расти корявыми.

Рекомендуется прополка, опрыскивание, обрезка.

8 апреля

В саду: прививка деревьев и ягодных кустов. Посадка винограда, малины, груши, яблони, сливы.

На огороде: посадка картофеля, кукурузы, свеклы, тыквы, перца, томатов, моркови, огурцов.

9 апреля

В саду: обрезка, прививка деревьев, посадка малины и земляники.

На огороде: посадка салата, шпината, петрушки, редиса, брюссельской капусты, хрена, огурцов, кабачков.

10 апреля

Посев в знаке Овна – растения могут быть слабыми.

Хорошо удобрять землю, удалять сухие ветки.

Что не следует делать в апреле 2025?

11-14, 26-29 апреля – неблагоприятные дни для посадки.

Не сажать деревья в те дни, когда Луна в неблагоприятных знаках.

Не заниматься обрезкой в ​​период полнолуния.

Этот календарь поможет получить здоровые растения и хороший урожай!