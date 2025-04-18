Лунный календарь стрижек на апрель 2025 года уже на сайте Нового канала! Давно имеешь мысли о смене прически, но никак не отважишься? Есть для тебя список благоприятных дней. Читай наш материал и узнай, когда лучше стричь волосы, когда красить, а когда лучше ничего не делать.

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Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные дни для дел

Лунный календарь на апрель 2025 года: когда стричь волосы

1–4, 14–18, 25–30 апреля – благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю на апрель 2025 года, именно эти даты станут лучшим временем, чтобы посетить своего парикмахера.

Принарядившись в эти дни, кроме хорошего настроения и дополнительного заряда энергии, также можно «привлечь» финансовое благополучие.

Лунный календарь на апрель 2025 года: когда не стоит стричь волосы

Неблагоприятные дни для стрижки: 6–12, 20–24 апреля. Поэтому лучше в эти даты не записываться к мастеру. Есть большая вероятность не получить желаемый результат. Испортить волосы легко, а вот восстановить – работа кропотливая и требует много времени.

Лучше в течение этих дней сделать уходовые процедуры, которые точно не повредят состоянию ваших локонов.

Лунный календарь на апрель 2025 года: когда красить волосы

10, 9, 14 апреля – благоприятные дни для окрашивания без ущерба для качества волос. Эти даты станут самым лучшим временем для экспериментов с цветом.

Заглядывай в лунный календарь перед любыми манипуляциями с волосами, и твои локоны будут излучать здоровье и красоту!

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