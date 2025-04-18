Пасха – это один из самых светлых и важных праздников в нашей культуре, и приготовление пасхи является одним из самых любимых моментов этого празднования. О том, когда можно замешивать тесто и печь пасху на Пасху 2025, читай на Новом канале!

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Когда печь паску на Пасху 2025

Начнём с того, что для приготовления кулича нужно следить за календарем Страстной недели. Учитывая, что Пасха 2025 года приходится на 20 апреля, вот несколько важных моментов:

Замешивание теста:

Согласно церковным правилам, на Страстной неделе не рекомендуется готовить какую-либо еду, требующую особой подготовки, а следовательно – замешивание теста на Страстную пятницу запрещено. Страстная суббота:

Здесь уже можно начать процесс выпекания. В Страстную субботу многие жжут куличи – это день, когда уже можно включать духовку. Этот день имеет большое значение в религиозной жизни, поскольку после вечерней службы начинается празднование Воскресения Христова. После Пасхальной Литургии:

Если ты хочешь, чтобы твой пасхал был «особым», можно дождаться Пасхальной литургии и печь уже после нее, когда придет время празднования. Это станет великолепной традицией для твоей семьи.

Можно ли печь паску в среду?

Среда Страстной недели – это еще не запретный день для приготовления. Однако, следует помнить, что на Пасху мы должны быть подготовлены духовно, поэтому лучше избегать лишних кулинарных процессов до Страстной субботы, когда это действительно разрешено.

Можно ли печь паску в Страстную пятницу?

Этот день очень важен в христианском календаре, и он посвящен воспоминаниям о страданиях и смерти Иисуса Христа. Это день скорби, когда верующие воздерживаются от праздничных приготовлений и приготовлений. Поэтому в Страстную пятницу нельзя ни печь, ни готовить праздничную еду, включая пасхи. Вместо того чтобы готовить, лучше в этот день посвятить время молитве и размышлениям.

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Автор: Дарья Жадько

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