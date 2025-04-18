Каждый год накануне Пасхи украинцы массово пекут или покупают пасхи — ароматный сдобный хлеб, давно ставший символом одного из самых больших христианских праздников. Но вместе с приготовлениями появляется и вопрос, звучащий во многих семьях: разрешено ли пробовать паску до освящения? Или хотя бы за день-два до воскресной службы?

Можно ли есть паску до Пасхи 2025. Читай, когда можно есть паску и стоит ли делать это до Пасхи – в материале на Новом канале.

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Паска как духовный символ

Паска – это не просто выпечка. В христианской традиции это обрядовый хлеб, символизирующий Воскресение Иисуса Христа. Ее готовят в Страстную неделю – с молитвой, вдумчивостью и особым отношением. По традиции освящение куличей происходит в Великую субботу вечером или утром в Пасхальное воскресенье. Именно после этого момента, как считают в народе, кулич превращается в духовное блюдо, с которого начинается праздничный завтрак после строгого поста.

Есть или не есть до праздника?

Церковные каноны дают четкий ответ: если вы соблюдаете Великий пост, пробовать пасху к Пасхе не следует. В течение семи недель верующие воздерживаются от мяса, яиц, молочных продуктов, а иногда и рыбы – именно тех ингредиентов, из которых готовят кулич. Поэтому потребление сдобного хлеба до завершения поста противоречит духовной сущности этого периода.

Особенно важна последняя неделя перед праздником — Страстная. Он считается самым строгим в плане пищевых ограничений, а кулич – продукт, который их нарушает.

А если не постился?

Для тех, кто не соблюдал пост, запретов на пасху до воскресенья нет. В этом случае оно не воспринимается как духовное блюдо, а скорее часть кулинарной праздничной традиции. Однако даже в таких семьях часто решают воздержаться – не по религиозным соображениям, а по уважению к традициям и желанию сохранить торжественную Пасхальную атмосферу.

До или после освящения?

Еще один распространенный вопрос – можно ли есть пасху до ее освящения? Формально – можно, если вы не поститесь. Но по церковной традиции кулич приобретает духовное значение только после освящения. Именно поэтому большинство украинцев хранит ее до воскресенья, чтобы начать праздник с особого, освященного блюда.

Паска – это больше, чем хлеб. Это символ веры, надежды и радости. И именно поэтому стоит сохранить ее для особого момента – когда над городом прозвучит «Христос воскрес!», а на столе появятся праздничные блюда после долгого периода воздержания.

Автор: Валерия Бондаренко

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