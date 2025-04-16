Как покрасить яйца в вине: инструкция и советы на Пасху 2025

Если с рецептом кулича ты уже определилась, нужно решить, как красить яйца. Можно сделать их мерцающими с помощью вина. В материале мы рассказываем, как сделать мерцающие яйца в вине – простое окрашивание.

В этом году празднование Пасхи у православных христиан и католиков не совпадает. В этом году 20 апреля римско-католики и православные христиане будут вместе праздновать Пасху. Поэтому подготовка к празднику идет уже полным ходом. Хозяйки готовят продукты, ищут новые рецепты, чтобы стол на праздник был разнообразным и красивым.

Cейчас смотрят

Как красить яйца на Пасху: ТОП-5 оригинальных идей

Пасхальная корзина: что складывать на Пасху 2025

Паннетоне: рецепт итальянской пасхи на Пасху 2025

Для окрашивания яиц тебе понадобится недорогое красное сладкое вино и куриные или перепелиные яйца. Яйца могут быть любого цвета. Чтобы сделать мерцающие яйца, придерживайся рецепта:

Хорошо вымой куриные и перепелиные яйца и выложи в кастрюлю.

Вылитый в кастрюлю бутылку красного вина, вино должно покрывать яйца.

Поставь кастрюлю на сильный огонь и вари яйца до готовности.

Во время такой покраски яиц в квартире может быть запах алкоголя, поэтому открой окно или включи вытяжку. Во время варки яиц вино улетучивается. После того как сваришь яйца, положи их в меньшую кастрюльку и добавь оставшееся вино. Оставь яйца в вине еще на ночь. За это время они еще больше прокрасятся, на них появятся кристаллы, которые будут мерцать на солнце.

Фото iStock

Читай также:

Космические пасхальные яйца: как сделать в домашних условиях

Как покрасить яйца куркумой: самые надежные способы