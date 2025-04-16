При какой температуре печь паску: идеальная температура и время для приготовления

Пасха уже на носу, а это значит, что пора печь самую главную праздничную выпечку – паску. Вроде бы все просто: замесил тесто, поставил в форму и в духовку. Но не все так просто! Чтобы пасочка получилась мягкой, воздушной и не пригорела, важно знать, при какой температуре печь кулич и сколько времени ей дать на выпекание – все это читай в материале Нового канала!
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Идеальная температура – 160-180°C.
Если печешь большой кулич, выбирай нижний предел – 160°C. Она будет выпекаться длиннее, но равномерно и без сырой середины.
Если у тебя маленькие формочки, смело встал на 175-180 ° C – корочка получится золотистая, а тесто хорошо поднимется.
Время зависит от размера паски:
Проверяй готовность деревянной шпажкой: если она получается сухой – кулич готов!
И помни самое важное – тесто на кулич не любит резких перепадов температуры!
Советы от хозяйок:
Теперь ты точно знаешь, при какой температуре нужно печь паску, чтобы она получилась идеальной – пушистой, ароматной и праздничной. Успешной выпечки и вкусной Пасхи вместе с Новым каналом!
Автор: Дарья Жадько
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