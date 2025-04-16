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При какой температуре печь паску: идеальная температура и время для приготовления

При якій температурі пекти паску: ідеальна температура та час для приготування

Пасха уже на носу, а это значит, что пора печь самую главную праздничную выпечку – паску. Вроде бы все просто: замесил тесто, поставил в форму и в духовку. Но не все так просто! Чтобы пасочка получилась мягкой, воздушной и не пригорела, важно знать, при какой температуре печь кулич и сколько времени ей дать на выпекание – все это читай в материале Нового канала!

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Сколько времени и при какой температуре печь кулич в духовке

Идеальная температура – ​​160-180°C.

Если печешь большой кулич, выбирай нижний предел – 160°C. Она будет выпекаться длиннее, но равномерно и без сырой середины.

Если у тебя маленькие формочки, смело встал на 175-180 ° C – корочка получится золотистая, а тесто хорошо поднимется.

Время зависит от размера паски:

  • Маленькие (до 300 г теста): 25-30 минут при 175-180°C
  • Средние (300-500 г): 35-45 минут при 170°C
  • Большие (700 г и более): 50-60 минут при 160-165°C

Проверяй готовность деревянной шпажкой: если она получается сухой – кулич готов!

И помни самое важное – тесто на кулич не любит резких перепадов температуры!

При якій температурі пекти паску: ідеальна температура та час для приготування

Советы от хозяйок:

  • Чтобы верх не сгорел, а кулич успела пропечься – накрой фольгой после первых 15–20 минут в духовке.
  • Не открывай духовку первые 25 минут – кулич может «сесть».
  • Дай пасхе спокойно остыть в форме 10 минут после духовки, а затем осторожно доставай.

Теперь ты точно знаешь, при какой температуре нужно печь паску, чтобы она получилась идеальной – пушистой, ароматной и праздничной. Успешной выпечки и вкусной Пасхи вместе с Новым каналом!

Автор: Дарья Жадько

Фото iStock

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