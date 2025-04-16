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Простой рецепт пасхи, которая удается всегда: секреты приготовления

Простий рецепт паски, яка вдається завжди: секрети приготування

Пасху невозможно представить без ароматной свежей паски, которая становится настоящим украшением праздничного стола и пасхальной корзины.

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При приготовлении каждый этап важен для достижения идеального результата: от правильного выбора ингредиентов до секретов выпечки. Это уже стало не просто кулинарным процессом, но и подлинной традицией.

Как приготовить паску по простому рецепту, который всегда удается – читай на сайте Нового канала.

Простой рецепт паски

Для приготовления паски тебе понадобятся следующие ингредиенты:

  • 750-800 г пшеничной муки
  • 220 мл теплого молока (2,5%)
  • 25 г живых дрожжей
  • 1 яйцо
  • 1 желток
  • 2 ст. л. сметаны (20%)
  • 225 г сахара + 1 ст. л. для опары
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 апельсин (сок и цедра)
  • 100 г мягкого сливочного масла (82,5%)
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 25 мл коньяка, виски или рома
  • 100 г изюма или цукатов
  • 200 г сахарной пудры
  • щепотка соли
  • декоративная посыпка (по желанию)

Процесс приготовления:

  1. Сначала готовим опару. Для этого необходимо нагреть молоко в сотейнике, добавить дрожжи и хорошо перемешать до растворения. Добавить столовую ложку сахара и перемешать снова. Накрыть полотенцем или плёнкой и оставить на 20 минут в теплом месте.
  2. Когда опара увеличится в два раза, необходимо добавить в нее одно яйцо и желток. Затем всыпать сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Также добавить размягченное сливочное масло и сметану. Тщательно перемешать все венчиком.
  3. Далее нужно натереть цедру апельсина и добавить в опару. Выжать сок из половины апельсина и тоже добавить в смесь. Другую половину апельсина отложи – сок понадобится для глазури. Перемешай все венчиком, чтобы сок и цедра равномерно распределились.
  4. Добавь муку и тщательно перемешивай до получения однородного теста. По желанию можно добавить алкоголь. Вымешивай тесто 10 минут, чтобы оно стало мягким. Сформуй шар и положи в смазанную маслом миску, накрой полотенцем и оставь на час в теплом месте. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза.
  5. После этого обомни его и снова сформируй шар. Оставь еще на 40 минут в теплом месте, а затем добавь изюм и цукаты (по желанию).
  6. Разогрейте духовку до 180°C и наполните формы тестом на 2/3 объема, смажьте их маслом и оставьте в теплом месте для подъема. Выпекай 20-35 минут, проверяя готовность шпажкой.
  7. Остывшие куличи можно украсить апельсиновой глазурью. Для этого необходимо смешать 200 г сахарной пудры с соком половины апельсина, нанести на кулич и посыпать декоративной посыпкой.

Вот и все. Изысканная, вкусная и ароматная кулич готова. Если на первый взгляд тебе кажется, что процесс приготовления слишком сложен, попробуй приготовить по этому рецепту и все страхи отпадут сразу.

Автор: Анна Гусар

Фото iStock

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