Паннетоне: рецепт итальянской пасхи на Пасху 2025

Хочешь удивить родных и приготовить на Пасху 2025 что-то особенное? Паска пенеттоне – отличный вариант. Она нежная, вкусная и в тоже время немного отличается от привычного нам кулича. Записывай рецепт ароматной итальянской паски пенеттоне: он достаточно простой!
Паска с пряностями из минимума продуктов от Алекса Якутова
Паска на Пасху 2025: классический рецепт
Пасха 2025: Рецепт творожной пасхи с цукатами и изюмом
Пасха 2025: итальянская паска панеттоне (рецепт)
Для приготовления тебе понадобится:
Приступаем к приготовлению!
1. Слегка подогрей молоко и добавь к нему дрожжи и 1 ч.л. сахара. Отставь на 15 минут.
2. Смешай масло и 120 г сахара в миске. Можешь слегка растопить масло, чтобы получилась более однородная масса. Добавь к ней молоко с дрожжами и снова хорошенько перемешай.
3. Разбей в миску два яйца. Отдельно добавь к ним три желтка и хорошенько перемешай.
4. На мелкой терке натри лимонную цедру и добавь к ней цукаты, изюм и орешки.
5. Время достать смесь молока с дрожжами. Добавь в настоявшуюся массу яйца и хорошо перемешай.
6. Добавь половину просеянной муки, приправь солью и снова перемешай.
7. Смешай получившуюся массу и орехово-фруктовую смесь, добавь ванильный сахар и вымеси.
8. А теперь аккуратно, по частям добавляй оставшуюся муку, тщательно вымешивая тесто. Тесто в финале не должно липнуть к рукам – это важно!
9. Глубокую миску смажь маслом, выложи тесто и накрой крышкой или плотной тканью. Отставь на 1,5-2 часа: тесто должно подняться.
Глазурь для кулича: рецепт приготовления с желатином
10. Форму (или формочки) выстели вощёной бумагой и выложи поверх поднявшееся тесто. Но не до самых краев: паска пенеттоне будет подниматься по мере выпекания, оставь для «шапки» место.
11. Верхушку паски смажь маслом и снова отставь на 10 минут.
12. Выпекай пенеттоне в духовке разогретой до 180 градусов 40-45 минут. Наша пасочка готова!
Укрась выпечку глазурью, посыпкой, цукатами или изюмом на свой вкус. Приятного аппетита!
Фото: IStock
Читай также:
Пасха 2025: что положить в пасхальную корзину
Пасха 2025: кино, которое стоит посмотреть перед праздником
Как красить яйца на Пасху: ТОП-5 оригинальных идей