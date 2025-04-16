Как приготовить творожную пасху с цукатами и изюмом? Рецепт творожной пасхи с цукатами пошагово на праздник Пасха 2025
Пасха 2025 на носу: 20 апреля римо-католики и православные христиане будут вместе праздновать Пасху. А это значит, что все хозяюшки будут заниматься на кухне двумя делами: красить и разрисовывать яйца и выпекать паски. Специально для тебя мы нашли рецепт творожной пасхи с цукатами и изюмом, которая готовится просто и быстро.
Рецепт творожной пасхи с цукатами и изюмом на Пасху 2025
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7. Внутрь формы положи марлю так, чтобы ее края оказались снаружи посудины. Ложкой переложи «тесто» в форму, поверх накрой краями марли.
8. Пасху необходимо чем-то придавить. Можно, например, поставить на марлю сверху банку или кастрюлю с водой. Форму поставь в глубокую тарелку и оставь пасху на 10-15 часов в прохладном месте (не в холодильнике!).
9. Периодически сливай из тарелки сыворотку, которую будет выделять творог под прессом. Через 10-15 часов сними груз и поставь пасху в холодильник на 2-3 часа.
10. Декорируй пасху по собственному желанию. Можно ее посыпать цукатами, орехами, украсить фигурками из мастики или же разноцветной праздничной посыпкой. Прояви фантазию, и твоя пасха будет особенной!
Фото: istock
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