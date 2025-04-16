Пасха 2024 уже приближается! В этом году 20 апреля римо-католики и православные христиане будут вместе праздновать Пасху. Как красиво покрасить яйца на пасху? Смотри идеи для покраски яиц на Пасху 2025

Подготовка к Пасхе — это всегда особое настроение, желание создать необычное меню и, конечно, поэкспериментировать с покраской яиц. Мы собрали ТОП-5 легких способов превращения обычных яиц в праздничные крашанки. Запасаемся капелькой терпения, включаем фантазию и начинаем!

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Каким способом ты бы не решили красить яйца, очень важно подготовить рабочую поверхность. Застели стол старыми газетами или же затяни его пищевой пленкой. Таким образом краска не запачкает мебель, и тебе не придется вскоре провести несколько неприятных часов с щеткой и моющими средствами.

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Как красить яйца: Луковой шелухой

Возьми с литровую банку луковой шелухи, брось в холодную воду и доведи до кипения. Как только вода закипела, выключи огонь, закрой крышкой и оставь настаиваться 30 минут. В холодный отвар положи сырые яйца, обложи их со всех сторон шелухой и провари 10 минут. Все, крашанки готовы.

С помощью все той же луковой шелухи можно создать разнообразные орнаменты. Возьми веточку петрушки, укропа, листик клена или липы, небольшие цветочки. Приложи их к яйцу и положи все вместе в капроновый носок. Крепко завяжи, чтобы листики не сдвинулись! Вари в воде с луковой шелухой около 5-7 минут. Выключи плиту и оставь яйца в подкрашенной воде на 15 минут. Затем достань, дай крашанкам остыть, аккуратно разрежь носки и сними листочки. Готово!

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Как красить яйца: Градиент

Разведи в воде пищевые красители. Добавь 1/3 чайной ложки уксуса, чтобы цвет лучше держался. Положи яйцо в небольшой половник и опусти в краску половину будущей крашанки. Постепенно погружай половник в посудину, чтоб вода с краской покрыла яйцо полностью. А затем снова подними, чтобы в воде остался только низ яйца. «Искупай» яйцо таким образом несколько раз, а затем на 2 минуты оставь в воде только нижнюю часть крашанки, чтобы она стала максимально насыщенной по цвету. Градиент готов!

Как красить яйца: Посыпка

Украсить яйца можно и без краски! Разбей сырое яйцо в мисочку, взбей. Во вторую мисочку высыпь разноцветную посыпку, которой обычно декорируют пасхальные куличи. Яйца, которые ты планируешь украсить, свари вкрутую. Дай им остыть, а затем окуни каждое сперва во взбитое яйцо, а затем обваляй в посыпке, чтобы она полностью покрыла скорлупу. Красиво и очень просто!

Как красить яйца: Кружева

Для этого способа понадобятся пищевые красители и кружевная ткань. Разведи в миске краску, добавь 1/3 ч. л. уксуса. Яйца оберни кружевами в один слой и закрепи ткань ниткой, чтобы не съехала. Опусти яйца в воду с краской и оставь на 10 минут. Затем аккуратно достань крашанки, дай им полностью высохнуть и остыть, разрежь ткань маленькими ножницами. Изящный кружевной орнамент готов!

Как красить яйца: Полосатики

Чтобы украсить крашанки полосками, тебе понадобятся пищевые красители и обычная изолента. Разведи в посудине краску, добавь 1/3 ч. л. уксуса. Изоленту порежь на тонкие полоски. Если ты хочешь, чтобы полоски были белыми, то наклей изоленту сразу и затем окунай яйца в воду с краской. Если же ты хочешь получить разноцветных «полосатиков», сперва окуни чистое яйцо в какую-то светлую краску, доставь, дай полностью высохнуть. Затем наклей в нужных местах полоски, и снова окуни в краску, но уже более темную. Эту процедуру можно выполнять несколько раз с различными красками, главное, чтобы каждая последующая была темнее предыдущей.

Как видишь, декорирование пасхальных яиц вовсе не такая сложная процедура, как кажется на первый взгляд. Можешь попробовать сразу несколько вариантов декора, и твой праздничный ужин получится особенным. Светлой Пасхи!

Как красить яйца куркумой

Прежде чем приступить к покраске, достаньте яйца из холодильника хотя бы на час, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Не используйте для приготовления отвара эмалированную посуду – шанс, что куркума надолго останется на стенках кастрюли очень велик. Для равномерного цвета скорлупы не забудьте добавить уксус. Его можно заменить лимонной кислотой или лимонным соком. А еще некоторые хозяйки советуют перед окрашиванием куркумой протирать яйца спиртом.

Ингридиенты:

куркума – 3 ст.л.

уксус – 1 ст.л.

соль – 1 ст.л.

Окрашивание:

В металлическую кастрюлю налейте 2 литр воды.

Добавьте куркуму, уксус, перемешайте соль и поставьте на медленный огонь. Подождите 5-7 минут, пока куркума растворится, но не доводите до кипения. Положите в отвар яйца. После закипания варите от 10 до 12 минут.

Если хотите, чтобы яйцо получилось бледно-желтым, снимите кастрюлю с огня раньше.

И наоборот, для золотистого цвета скорлупы яйца следует оставить в отваре «настаиваться» на 3-4 часа или даже на ночь, но в таком случае есть окрасящийся белок риск. Готовые яйца опустите в прохладную воду.

Отполируйте пасхальные яйца подсолнечным маслом для блеска перед подачей.

Фото — pixabay.com

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