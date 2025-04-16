Лимонная глазурь для пасхи на Пасху 2025 – идеальный рецепт

Пасха уже не за горами, поэтому подготовиться к выпеканию куличей. Каждая хозяйка украшает обрядовый хлеб по-разному, но наиболее распространенным вариантом является глазурь.

Пошаговый рецепт лимонной глазури для кулича – читай в нашем материале.

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Лимонная глазурь для кулича

На самом деле рецепт лимонной глазури для кулича очень прост. Через лимонный сок глазурь будет иметь приятную кислинку, которая прекрасно дополнит сладкую выпечку. А для приготовления достаточно просто смешать все ложкой без использования миксера.

Ингредиенты (на 2 паски):

200-250 г сахарной пудры

Сок 1 лимонный

Как приготовить:

Сначала необходимо насыпать сахарную пудру в сухую миску. Дальше добавить лимонный сок постепенно – это ключевой момент. Глазурь должна быть очень густой – настолько, чтобы ее приходилось растягивать ложкой. Если сделать ее редкой, она просто стечет с кулича. Наносить глазурь нужно только на полностью охлажденный кулич. Тогда получится аккуратная «шапка», которая не будет растекаться. Если вдруг добавили слишком много лимонного сока – ничего страшного. Просто всыпьте еще чуть-чуть пудры, чтобы довести до нужной консистенции.

Можно украсить по желанию, а можно оставить без декора – она и так выглядит красиво и аппетитно. А еще отлично вкусит и держит форму. Сохраняйте рецепт лимонной глазури для кулича и готовьте на Пасху.

Автор: Анна Гусар

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