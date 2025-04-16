Лимонная глазурь для пасхи на Пасху 2025 – идеальный рецепт

Пасха уже не за горами, поэтому подготовиться к выпеканию куличей. Каждая хозяйка украшает обрядовый хлеб по-разному, но наиболее распространенным вариантом является глазурь.
Пошаговый рецепт лимонной глазури для кулича – читай в нашем материале.
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На самом деле рецепт лимонной глазури для кулича очень прост. Через лимонный сок глазурь будет иметь приятную кислинку, которая прекрасно дополнит сладкую выпечку. А для приготовления достаточно просто смешать все ложкой без использования миксера.
Ингредиенты (на 2 паски):
Как приготовить:
Можно украсить по желанию, а можно оставить без декора – она и так выглядит красиво и аппетитно. А еще отлично вкусит и держит форму. Сохраняйте рецепт лимонной глазури для кулича и готовьте на Пасху.
Автор: Анна Гусар
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