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Паска на Пасху 2025: как приготовить в мультиварке

рецепт пасхи

Как приготовить паску в мультиварке? Рецепт паски в мультиварке — без дрожжей, влажная паска и классическая паска c творогом в мультиварке

Хотите порадовать родных на Пасху? Мы расскажем, как быстро приготовить паску без дрожжей, влажную паску и классическую паску с творогом. К тому же, вы сэкономите время и не будете мыть гору посуды. Записывайте три рецепта праздничного лакомства, которое можно приготовить в мультиварке.

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ПАСКА БЕЗ ДРОЖЖЕЙ: ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 2 стакана фруктового или натурального йогурта (кефира)
  • 4 яйца
  • 200 г растопленного сливочного масла
  • 1-2 стакана сахара
  • 4 стакана муки
  • 2 чайных ложки разрыхлителя
  • изюм, курага
  • Для помадки:
  • 1 яичный белок
  • 200-250 г сахарной пудры.

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паска без дрожжей

ПАСКА БЕЗ ДРОЖЖЕЙ: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  1. В одной тарелке размешайте муку, разрыхлитель и сахар, а в другой – йогурт (кефир), растопленное сливочное масло и яйца. Соедините содержимое двух тарелок и добавьте сухофрукты, предварительно их измельчив. У вас должна получиться однородная масса.
  2. Смажьте форму мультиварки маслом, наполните ее тестом на 2/3 и включите режим «Поджаривание», но клапан оставьте открытым. Через 30-40 минут проверьте на готовность шпажкой. Если шпажка осталась сухой – значит, все готово. При необходимости допеките паску еще 10-15 минут.
  3. Еще 10-15 минут дайте ей остыть. Тем временем сделаем помадку. Отделите белок от желтка, добавьте немного соли и хорошо взбейте 3-4 минуты. Добавьте немного сахарной пудры, ванили или корицы по желанию и продолжайте взбивать. Когда смесь станет кремообразной, нанесите ее сверху на паску. Если помадка получилась слишком густой – добавьте немного теплой кипяченой воды или пару капель лимонного сока. Также можно украсить тематическими фигурками из мастики, которые продаются в магазине.

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влажная паска

Как приготовить влажную паску в мультиварке? Рецепт

ВЛАЖНАЯ ПАСКА: ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 650 г муки
  • 12 г дрожжей,
  • 250 мл молока,
  • Щепотка соли, ваниль
  • 100-150 г сухофруктов,
  • 2 яйца,
  • 200 г сахара,
  • 125 г сливочного масла,
  • 6 ст. ложек растительного масла.
  • Для помадки:
  • 2 яйца,
  • 6 ст. ложек сахара.

паска

ВЛАЖНАЯ ПАСКА: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  1. Для мультиварки объемом 5 литров.
  2. Немного подогрейте молоко, влейте его в чашу мультиварки, добавьте 2 ложки сахара и пачку дрожжей. Размешивайте и добавляйте муку, пока по консистенции опара не будет похожа на тесто для оладьев. Включите режим «Мультиповар» или «Йогурт» или «Расстойка теста» на 35-40 градусов на 30 минут.
  3. Пока опара поднимается, помойте и высушите цукаты, взбейте два яйца комнатной температуры и, продолжая взбивать, добавьте сахар, ваниль и щепотку соли. Влейте растопленное сливочное масло, продолжая перемешивать, и сухофрукты.
  4. Объедините готовую опару со взбитой массой, добавьте муку и замесите тесто. Добавьте 2 ложки растительного масла – так месить тесто будет легче. Оно не должно прилипать к чаше. Включите то же режим мультиварки на 1,5 часа. Налейте немного растительного масла на руку и снова вымешайте тесто. Перед выпечкой очистите края чаши от излишков теста и нанесите на всю внутреннюю поверхность чаши растительное масло. Включите на 30 минут режим «Мультиповар» на 30-40 градусов. Тесто должно увеличится в два раза. Меняем режим на «Выпечка». Оставляем на час-полтора. Проверьте шпажкой, готова ли паска. Дождитесь, чтобы праздничный хлеб остыл.
  5. Тем временем приготовим украшение: взбейте два белка, по ходу добавляйте немного лимонного сока и 6-7 столовых ложек сахара. И украшайте!

классическая паска

Как приготовить классическую паску с сыром в мультиварке? Рецепт

КЛАССИЧЕСКАЯ ПАСКА С ТВОРОГОМ: ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200 г творога 9% жирности,
  • 7 стаканов муки,
  • 200 г сливочного масла,
  • 1 стакан молока,
  • 6 яиц,
  • 4 чайные ложки сухих дрожжей,
  • 1,5 стакана сахара,
  • изюм и цукаты, ваниль,
  • белок для глазури.

классическая паска с творогом

КЛАССИЧЕСКАЯ ПАСКА С ТВОРОГОМ: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  1. Подогрейте немного молоко, добавьте дрожжи, перемешайте и добавьте стакан муки и полстакана сахара. Перемешайте и поставьте в тепло, накрыв крышкой.
  2. Тем временем разделите белки и желтки. Желтки перетрите с сахаром, а в охлажденные белки добавьте соли и взбейте в крутую пену. Растопите сливочное масло и охладите до комнатной температуры. Замочите изюм в теплой воде на 30 минут, слейте воду и обваляйте сухофрукты в муке.
  3. Добавьте в опару творог, перетертый через сито. Добавьте в тесто желтки, ванильный сахар, топленое масло, перемешайте и введите белковую пену. Медленно вымешайте массу ложкой. Постепенно добавляйте просеянную муку, формируя тесто. Накройте его полотенцем и отложите на час.
  4. Смажьте чашу мультиварки растительным маслом, положите тесто в форму и оставьте в тепле на полчаса. Включите режим «Выпечка» в мультиварке на 40 минут.
  5. Подсолите два охлажденных белка, соедините с сахарной пудрой и взбейте миксером. Этой глазурью смажьте остывшую пасху.

Приятного аппетита и светлой Пасхи!

Фото: iStock

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