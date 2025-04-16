Светлая Пасха 2025 не за горами, а значит, самое время подумать о главном украшении праздничного стола – паске. Кроме традиционной белковой глазури, украинские хозяйки все чаще экспериментируют с новыми рецептами. Один из таких трендов – глазурь из маршмелоу. Она не просто эффектно смотрится, но имеет прекрасную текстуру: гладкая, блестящая, плотная и не осыпается.
Как приготовить глазурь из маршмелоу для паски на Пасху 2025. Пошаговый рецепт глазури из маршмелоу для паски – читайте на Новом канале.
Опара для паски: идеальный рецепт на Пасху
Зеркальная глазурь для пасхи на Пасху 2025: простой рецепт
Паска на Пасху 2025: классический рецепт
Этот рецепт имеет минимум ингредиентов и максимум результата:
Совет:
Выбирая маршмелоу, обращайте внимание на его цвет. Если хотите классическую белую глазурь – лучше выбрать маршмелоу белого цвета. А вот для цветных куличей подойдут розовые, желтые или даже смешанные варианты.
Автор: Валерия Бондаренко
Фото iStock
Простой рецепт пасхи, которая удается всегда: секреты приготовления