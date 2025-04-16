Новый каналG.spaceНовости

Глазурь из маршмелоу для паски: идеальный рецепт на Пасху 2025

Глазур з маршмелоу для паски: ідеальний рецепт на Великдень 2025

Светлая Пасха 2025 не за горами, а значит, самое время подумать о главном украшении праздничного стола – паске. Кроме традиционной белковой глазури, украинские хозяйки все чаще экспериментируют с новыми рецептами. Один из таких трендов – глазурь из маршмелоу. Она не просто эффектно смотрится, но имеет прекрасную текстуру: гладкая, блестящая, плотная и не осыпается.

Как приготовить глазурь из маршмелоу для паски на Пасху 2025. Пошаговый рецепт глазури из маршмелоу для паски – читайте на Новом канале.

Cейчас смотрят

Опара для паски: идеальный рецепт на Пасху

Зеркальная глазурь для пасхи на Пасху 2025: простой рецепт

Паска на Пасху 2025: классический рецепт

Этот рецепт имеет минимум ингредиентов и максимум результата:

  • 100 г маршмелоу (можно выбрать любого цвета)
  • 1 столовая ложка воды
  • 30 г сахарной пудры

Пошаговый рецепт глазури из маршмелоу:

  1. Поместите маршмелоу в глубокую миску, добавьте столовую ложку воды.
  2. Поставьте миску в микроволновку на 10 секунд. Достаньте, перемешайте. Повторяйте прогрев с перемешиванием еще несколько раз, пока масса не станет наполовину жидкой.
  3. Добавьте сахарную пудру в теплую массу, пока глазурь не станет однородной.
  4. При необходимости прогрейте еще несколько секунд в микроволновке – готовая глазурь должна быть гладкой, блестящей и легкой в ​​нанесении.
  5. Окуните верхушку пояса в горячую глазурь. Делайте это быстро – масса быстро застывает.

Глазур з маршмелоу для паски: ідеальний рецепт на Великдень 2025

Совет:

Выбирая маршмелоу, обращайте внимание на его цвет. Если хотите классическую белую глазурь – лучше выбрать маршмелоу белого цвета. А вот для цветных куличей подойдут розовые, желтые или даже смешанные варианты.

Автор: Валерия Бондаренко

Фото iStock

Простой рецепт пасхи, которая удается всегда: секреты приготовления

gspace великдень 2025 Лайфхак Рецепт
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь