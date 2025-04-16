Светлая Пасха 2025 не за горами, а значит, самое время подумать о главном украшении праздничного стола – паске. Кроме традиционной белковой глазури, украинские хозяйки все чаще экспериментируют с новыми рецептами. Один из таких трендов – глазурь из маршмелоу. Она не просто эффектно смотрится, но имеет прекрасную текстуру: гладкая, блестящая, плотная и не осыпается.

Как приготовить глазурь из маршмелоу для паски на Пасху 2025. Пошаговый рецепт глазури из маршмелоу для паски – читайте на Новом канале.

Cейчас смотрят

Опара для паски: идеальный рецепт на Пасху

Зеркальная глазурь для пасхи на Пасху 2025: простой рецепт

Паска на Пасху 2025: классический рецепт

Этот рецепт имеет минимум ингредиентов и максимум результата:

100 г маршмелоу (можно выбрать любого цвета)

1 столовая ложка воды

30 г сахарной пудры

Пошаговый рецепт глазури из маршмелоу:

Поместите маршмелоу в глубокую миску, добавьте столовую ложку воды. Поставьте миску в микроволновку на 10 секунд. Достаньте, перемешайте. Повторяйте прогрев с перемешиванием еще несколько раз, пока масса не станет наполовину жидкой. Добавьте сахарную пудру в теплую массу, пока глазурь не станет однородной. При необходимости прогрейте еще несколько секунд в микроволновке – готовая глазурь должна быть гладкой, блестящей и легкой в ​​нанесении. Окуните верхушку пояса в горячую глазурь. Делайте это быстро – масса быстро застывает.

Совет:

Выбирая маршмелоу, обращайте внимание на его цвет. Если хотите классическую белую глазурь – лучше выбрать маршмелоу белого цвета. А вот для цветных куличей подойдут розовые, желтые или даже смешанные варианты.

Автор: Валерия Бондаренко

Фото iStock

Простой рецепт пасхи, которая удается всегда: секреты приготовления