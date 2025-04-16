Зеркальная глазурь для пасхи на Пасху 2025: простой рецепт

Как приготовить зеркальную глазурь для пасхи на Пасху 2025. Простой рецепт зеркальной глазури для пасхи – читай на Новом канале.
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Уже 20 апреля православные христиане будут отмечать один из важнейших праздников – Пасху 2025 года. В Чистый четверг традиционно пекут куличи и красят яйца. Куличи украшают глазурью – обычно белковой, но современные хозяйки все чаще выбирают альтернативы.
Одним из популярных вариантов стала желатиновая, зеркальная глазурь. Она выглядит глянцево, празднично, не осыпается и не трескается, чем и завоевала привязанность многих. К тому же, ее несложно приготовить дома.
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– желатин – 1 ч. кровати (5 ч)
– холодная вода – 6 ст. ложек (2 из них для желатина)
– сахар – 1 стакан
Кроме белковой глазури, существует еще несколько интересных вариантов: из маршмелоу, сгущенки, шоколада, даже лимонного сока. Но если вы ищете глазурь, которая долго сохраняет свой вид и не крошится – зеркальная глазурь будет идеальным выбором.
Автор: Валерия Бондаренко
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Глазурь из маршмелоу для паски: идеальный рецепт на Пасху 2025