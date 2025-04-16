Почему трескается паска при выпекании: главные ошибки во время приготовления

К приготовлению паски обычно относятся достаточно бережно и осторожно, ведь это работа с тестом. Иногда во время этого процесса можно столкнуться с настоящим вызовом – трещиной паски.

Простой рецепт пасхи, которая удается всегда: секреты приготовления

Это может произойти по разным причинам, ведь на приготовление влияют многие нюансы. Почему же при выпекании трескается паска и что нужно сделать, чтобы этого избежать – читайте в нашем материале.

Почему трескается паска при выпекании

Одной из причин может быть неправильно выбранная мука. Для приготовления пасхального хлеба следует использовать пшеничную муку первого сорта. В нем больше клейковины и крахмала, что обеспечивает мягкую, эластичную текстуру теста. Если же вы выбираете муку, не предназначенную для ремней, она может быть неоднородной и трескаться в духовке.

Также на результат может влиять температура, которую вы ставите при выпекании. Оптимально – до 180 градусов, не выше. Однако если у вас есть мощная духовка, то лучше уменьшить температуру на 10-15 градусов.

Не стоит забывать и о правильных пропорциях. Если вы добавили слишком много муки, это сделает тесто слишком плотным и оно может не выдержать нагрузки при выпекании. Кстати, проверить консистенцию довольно легко: просто разрежь тесто ножом – если оно не прилипает к лезвию, значит, все добавлено правильно.

Что делать, чтобы паска не треснула?

Чтобы паска не потрескалась во время выпечки, кулинары советуют перед тем, как ставить ее в духовку, аккуратно проколоть центр деревянной шпажкой или зубочисткой. А после выпечки паски нужно вынуть.

Вот еще несколько советов:

используй продукты комнатной температуры – это важно для правильной текстуры теста

обязательно просеи муку и выбирай только то, что подходит для приготовления куличей

тщательно, с помощью рук, вымешай тесто

не используй температуру выпечки выше 180 градусов

Надеемся, эти советы и оговорки помогут тебе приготовить идеальный кулич без трещинок.

Авторка: Анна Гусар

Фото iStock