Місячний посівний календар на квітень 2025 року: що та коли сіяти

Что можно сеять на огороде и саду в апреле 2025 года. Месячный посевной календарь на апрель 2025 – благоприятные дни для работы на огороде и в саду на Новом канале.
Агрономический календарь поможет спланировать работы на огороде и в саду, выбрав благоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений в апреле 2025 года.
Овощи и зелень:
Ягодные кустарники и плодовые деревья:
Посевной календарь по дням (1-10 апреля)
1 апреля
В саду: посадка плодовых деревьев, вьющихся растений (фасоль, плющ, хмель). Не стоит заниматься окучиванием и пропалкой.
На огороде: посадка бобовых, капусты красной, картофеля, лука (различных видов), сладкого перца, помидоров, редиса, тыквы, чеснока.
2 апреля
В саду: обрезка сухих веток, культивация, пропалка, борьба с вредителями.
На огороде: посадка бобовых, лука, чеснока, зелени (кроме картофеля).
3 апреля
В саду: посев в знаке Козерога – растения сходят медленно, но имеют крепкую корневую систему.
На огороде: посадка картофеля, редиса, брюквы, репы. Удобрение, обрезка и прививка деревьев.
4 апреля
В саду: посадка деревьев и многолетников.
В огороде: посев подзимних и многолетних растений, пересадка ослабленных растений.
5 апреля
В саду: посадка картофеля, корнеплодных и луковых культур.
На огороде: посев гречихи, ячменя, бобовых, капусты, редиса, шпината.
6 апреля
Посевы и посадки не рекомендуются.
Работы: кошение, опрыскивание, подстригание деревьев, борьба с вредителями.
7 апреля
Посадка деревьев нежелательна – они могут расти корявыми.
Рекомендуется прополка, опрыскивание, обрезка.
8 апреля
В саду: прививка деревьев и ягодных кустов. Посадка винограда, малины, груши, яблони, сливы.
На огороде: посадка картофеля, кукурузы, свеклы, тыквы, перца, томатов, моркови, огурцов.
9 апреля
В саду: обрезка, прививка деревьев, посадка малины и земляники.
На огороде: посадка салата, шпината, петрушки, редиса, брюссельской капусты, хрена, огурцов, кабачков.
10 апреля
Посев в знаке Овна – растения могут быть слабыми.
Хорошо удобрять землю, удалять сухие ветки.
Этот календарь поможет получить здоровые растения и хороший урожай!