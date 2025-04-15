Лунный календарь благоприятных дней на апрель 2025 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать. Все самое важное об этом месяце с точки зрения астрологии – в лунном календаре на апрель 2025 от Нового канала!

В апреле 2025 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно отправляться в путешествие и начинать новые дела. Однако в апреле также есть периоды, когда лучше выделить время для себя и воздержаться от важных решений.

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Фазы Луны в апреле 2025

Молодая Луна: 28 апреля

Полная Луна: 13 апреля

Растущая Луна: 1 – 12 апреля, 30 – 31 марта

Убывающая Луна: 29 – 30 апреля

Лунный календарь на апрель 2025 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на апрель 2025 года, благоприятные дни: 4, 7, 9, 11, 15, 20, 25, 29.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на апрель 2025 года:

Благоприятные дни для путешествий: 2, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 30.

Благоприятные дни для новых начинаний: 2, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 25, 28, 30.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 2, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 22, 25, 28, 30.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 2, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 30.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 26.

Благоприятные дни для похода к врачу: 2, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 22, 26, 29, 30.

Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на апрель 2025 года:

Неблагоприятные лунные дни в апреле 2025 года: 3, 12, 23, 26 и 28.

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