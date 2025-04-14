Простой рецепт пасхи, которая удается всегда: секреты приготовления

При приготовлении каждый этап важен для достижения идеального результата: от правильного выбора ингредиентов до секретов выпечки. Это уже стало не просто кулинарным процессом, но и подлинной традицией.
Как приготовить паску по простому рецепту, который всегда удается – читай на сайте Нового канала.
Простой рецепт паски
Для приготовления паски тебе понадобятся следующие ингредиенты:
750-800 г пшеничной муки
220 мл теплого молока (2,5%)
25 г живых дрожжей
1 яйцо
1 желток
2 ст. л. сметаны (20%)
225 г сахара + 1 ст. л. для опары
10 г ванильного сахара
1 апельсин (сок и цедра)
100 г мягкого сливочного масла (82,5%)
2 ст. л. подсолнечного масла
25 мл коньяка, виски или рома
100 г изюма или цукатов
200 г сахарной пудры
щепотка соли
декоративная посыпка (по желанию)
Процесс приготовления:
Сначала готовим опару. Для этого необходимо нагреть молоко в сотейнике, добавить дрожжи и хорошо перемешать до растворения. Добавить столовую ложку сахара и перемешать снова. Накрыть полотенцем или плёнкой и оставить на 20 минут в теплом месте.
Когда опара увеличится в два раза, необходимо добавить в нее одно яйцо и желток. Затем всыпать сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Также добавить размягченное сливочное масло и сметану. Тщательно перемешать все венчиком.
Далее нужно натереть цедру апельсина и добавить в опару. Выжать сок из половины апельсина и тоже добавить в смесь. Другую половину апельсина отложи – сок понадобится для глазури. Перемешай все венчиком, чтобы сок и цедра равномерно распределились.
Добавь муку и тщательно перемешивай до получения однородного теста. По желанию можно добавить алкоголь. Вымешивай тесто 10 минут, чтобы оно стало мягким. Сформуй шар и положи в смазанную маслом миску, накрой полотенцем и оставь на час в теплом месте. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза.
После этого обомни его и снова сформируй шар. Оставь еще на 40 минут в теплом месте, а затем добавь изюм и цукаты (по желанию).
Разогрейте духовку до 180°C и наполните формы тестом на 2/3 объема, смажьте их маслом и оставьте в теплом месте для подъема. Выпекай 20-35 минут, проверяя готовность шпажкой.
Остывшие куличи можно украсить апельсиновой глазурью. Для этого необходимо смешать 200 г сахарной пудры с соком половины апельсина, нанести на кулич и посыпать декоративной посыпкой.
Вот и все. Изысканная, вкусная и ароматная кулич готова. Если на первый взгляд тебе кажется, что процесс приготовления слишком сложен, попробуй приготовить по этому рецепту и все страхи отпадут сразу.
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