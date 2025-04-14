Глазурь из сгущенки для кулича: рецепт на Пасху 2025
Пасха – это не только о молитве и освященных корзинах, но и об ароматной домашней выпечке. Если ты уже замесила тесто для кулича и задумалась, чем его украсить, то лови идею – глазурь из сгущенки. Вкусная, блестящая и невероятно простая в приготовлении. Пошаговый рецепт глазури из сгущенки для кулича – читай на Новом канале.
Сахарная пудра – 100-150 г (зависит от желаемой плотности)
Лимонный сок – 1 ч. л. (по желанию, для легкой кислинки и блеска)
Ваниль – щепотка (не обязательно, но очень вкусно)
Пошаговый рецепт:
Смешай ингредиенты. В глубокой миске соедини сгущенку с сахарной пудрой. Начинай с меньшего количества пудры и постепенно прибавляй, пока не получишь желаемую консистенцию.
Если хочешь сделать вкус более интересным – добавь каплю лимонного сока или немного ванили.
Хорошенько все перемешай венчиком или миксером. Глазурь должна быть гладкой, блестящей и без комочков.
Готовую глазурь наноси на охлажденный кулич ложкой или кисточкой. А сверху – присыпки, кокосовая стружка или измельченные орехи. Фантазируй!
Советы по приготовлению:
Если хочешь глянцевую, но плотную глазурь – добавь чуть больше сахарной пудры.
Для цвета – можно влить каплю пищевого красителя. Розовый, голубой, лавандовый – по выбору.
Храни глазурь в холодильнике, если готовишь ее заранее.
Глазурь из сгущенки для пасхи на Пасху 2025 – это топчик среди всех вариантов. Она не трескается, не растекается, а еще имеет невероятный карамельно-ванильный привкус. Так что этой Пасхи точно удивишь родных.
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