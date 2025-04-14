Глазурь – это не только способ сделать кулич вкуснее, но и важный элемент ее оформления. Она придает выпечке нежный вкус и дополняет аромат теста.

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Существует немало рецептов приготовления глазури, но один из самых простых и популярных вариантов – из сахарной пудры, которую можно легко приготовить дома.

Как сделать глазурь на кулич из сахарной пудры и что для этого понадобится – читай в нашем материале.

Рецепт глазури для кулича из сахарной пудры

Ингредиенты:

стакан сахарной пудры

5-6 столовых ложек лимонного сока

Способ приготовления:

Насыпь в миску полный стакан сахарной пудры и добавь 5–6 ст. л. лимонный сок. Обычно хватает сока одного лимона. По желанию лимон можно заменить апельсином, лаймом или другими цитрусовыми – ориентируйся на вкус. Хочешь цветную глазурь? Используй вместо сока измельченные ягоды. Хорошо перемешай ингредиенты до образования густой, тягучей массы без комочков.

Такая простая глазурь из сахарной пудры не требует много усилий, но результат превосходит ожидания. Попробуй приготовить и убедишься, как легко сделать выпечку еще вкуснее и красивее.

Автор: Анна Гусар

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