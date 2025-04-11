Новый каналG.spaceНовости

Глазурь из маршмелоу для паски: идеальный рецепт на Пасху 2025

Глазур з маршмелоу для паски: ідеальний рецепт на Великдень 2025

Светлая Пасха 2025 не за горами, а значит, самое время подумать о главном украшении праздничного стола – паске. Кроме традиционной белковой глазури, украинские хозяйки все чаще экспериментируют с новыми рецептами. Один из таких трендов – глазурь из маршмелоу. Она не просто эффектно смотрится, но имеет прекрасную текстуру: гладкая, блестящая, плотная и не осыпается.

Как приготовить глазурь из маршмелоу для паски на Пасху 2025. Пошаговый рецепт глазури из маршмелоу для паски – читайте на Новом канале.

Cейчас смотрят

Опара для паски: идеальный рецепт на Пасху

Зеркальная глазурь для пасхи на Пасху 2025: простой рецепт

Паска на Пасху 2025: классический рецепт

Этот рецепт имеет минимум ингредиентов и максимум результата:

  • 100 г маршмелоу (можно выбрать любого цвета)
  • 1 столовая ложка воды
  • 30 г сахарной пудры

Пошаговый рецепт глазури из маршмелоу:

  1. Поместите маршмелоу в глубокую миску, добавьте столовую ложку воды.
  2. Поставьте миску в микроволновку на 10 секунд. Достаньте, перемешайте. Повторяйте прогрев с перемешиванием еще несколько раз, пока масса не станет наполовину жидкой.
  3. Добавьте сахарную пудру в теплую массу, пока глазурь не станет однородной.
  4. При необходимости прогрейте еще несколько секунд в микроволновке – готовая глазурь должна быть гладкой, блестящей и легкой в ​​нанесении.
  5. Окуните верхушку пояса в горячую глазурь. Делайте это быстро – масса быстро застывает.

Глазур з маршмелоу для паски: ідеальний рецепт на Великдень 2025

Совет:

Выбирая маршмелоу, обращайте внимание на его цвет. Если хотите классическую белую глазурь – лучше выбрать маршмелоу белого цвета. А вот для цветных куличей подойдут розовые, желтые или даже смешанные варианты.

Автор: Валерия Бондаренко

Фото iStock

gspace великдень 2025 лайфхак рецепт
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь