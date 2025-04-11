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Зеркальная глазурь для пасхи на Пасху 2025: простой рецепт

Дзеркальна глазур для паски на Великдень 2025: простий рецепт

Как приготовить зеркальную глазурь для пасхи на Пасху 2025. Простой рецепт зеркальной глазури для пасхи – читай на Новом канале.

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Уже 20 апреля православные христиане будут отмечать один из важнейших праздников – Пасху 2025 года. В Чистый четверг традиционно пекут куличи и красят яйца. Куличи украшают глазурью – обычно белковой, но современные хозяйки все чаще выбирают альтернативы.

Одним из популярных вариантов стала желатиновая, зеркальная глазурь. Она выглядит глянцево, празднично, не осыпается и не трескается, чем и завоевала привязанность многих. К тому же, ее несложно приготовить дома.

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Ингредиенты для зеркальной глазури:

– желатин – 1 ч. кровати (5 ч)

– холодная вода – 6 ст. ложек (2 из них для желатина)

– сахар – 1 стакан

Рецепт приготовления зеркальной глазури:

  1. Желатин высыпьте в небольшую емкость и залейте 2 ст. ложками прохладной воды. Хорошо перемешайте и оставьте набухать.
  2. В кастрюльке соедините сахар и 4 ст. ложки воды. Подогревайте на слабом огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
  3. К горячему сиропу добавьте набухший желатин и хорошо перемешайте.
  4. Взбивайте массу миксером на высокой скорости до образования светлой, пышной консистенции (примерно 3 минуты).
  5. Дайте глазури немного остыть – и можно украшать паску.

Кроме белковой глазури, существует еще несколько интересных вариантов: из маршмелоу, сгущенки, шоколада, даже лимонного сока. Но если вы ищете глазурь, которая долго сохраняет свой вид и не крошится – зеркальная глазурь будет идеальным выбором.

Автор: Валерия Бондаренко

Фото iStock

Глазурь из маршмелоу для паски: идеальный рецепт на Пасху 2025

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