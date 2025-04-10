Опара для паски: идеальный рецепт на Пасху

Существует множество рецептов опары для куличей на Пасху. Предлагаем классический вариант – на дрожжах с добавлением молока. Во-первых, он достаточно прост, во-вторых, проверен годами, так что просто соблюдайте правильную последовательность приготовления – и ваш праздничный стол украсят красивые и аппетитные куличи.
Как сделать опару для пасхи на Пасху 2025 и что для этого понадобится. Пошаговый рецепт опары для пасхи – читай на Новом канале.
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Опара – это жидкое тесто, состоящее из муки, дрожжей и воды (или молока) и сахара. Обычно опару используют для приготовления теста на дрожжах.
Жидкость должна быть именно теплой – максимум до 35 градусов Цельсия, чтобы дрожжи начали работать. Иначе они погибнут. Важно считать и количество жидкости. Прочтите это на этикетке или просто запомните – на 1 г дрожжей идет 5 мл жидкости.
Надо все хорошо перемешать, чтобы не было комочков, накрыть полотенцем или пищевой пленкой и поставить в теплое место, но не горячее. Это может быть теплый пол, место у батареи или можно включить на плите маленький огонь и поставить опару возле него.
Важный момент – опару нельзя оставлять там, где есть сквозняки. Она должна увеличиться в два раза, на это обычно требуется от 20-40 минут. Далее можно добавлять муку и все остальные ингредиенты по рецепту.
Автор: Валерия Бондаренко
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