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Опара для паски: идеальный рецепт на Пасху

Опара для паски: ідеальний рецепт на Великдень

Существует множество рецептов опары для куличей на Пасху. Предлагаем классический вариант – на дрожжах с добавлением молока. Во-первых, он достаточно прост, во-вторых, проверен годами, так что просто соблюдайте правильную последовательность приготовления – и ваш праздничный стол украсят красивые и аппетитные куличи.

Как сделать опару для пасхи на Пасху 2025 и что для этого понадобится. Пошаговый рецепт опары для пасхи – читай на Новом канале.

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Что такое опара?

Опара – это жидкое тесто, состоящее из муки, дрожжей и воды (или молока) и сахара. Обычно опару используют для приготовления теста на дрожжах.

Какие продукты понадобятся для приготовления опары:

  • Теплое молоко – 220 мл (жирность – 2,5%)
  • Пшеничная мука – 300 г
  • Живые дрожжи – 25 гр.
  • Сахар – 1 ст. л.

Как приготовить опару:

  1. Нагрейте в сотейнике 220 мл молока (2,5% жирности) до 30-35 градусов.
  2. Покрошите в молоко 25 г живых дрожжей. Хорошо перемешайте до их растворения.
  3. Добавьте 1 ст. л. сахара и еще раз перемешайте, чтобы сахар тоже растворился.
  4. Накройте чистым полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут, чтобы дрожжи начали работать.
  5. Опара должна увеличиться в два раза. Когда опара будет готова, можно продолжать готовить тесто.

Опара для паски: ідеальний рецепт на Великдень

Советы по приготовлению опары

Жидкость должна быть именно теплой – максимум до 35 градусов Цельсия, чтобы дрожжи начали работать. Иначе они погибнут. Важно считать и количество жидкости. Прочтите это на этикетке или просто запомните – на 1 г дрожжей идет 5 мл жидкости.

Надо все хорошо перемешать, чтобы не было комочков, накрыть полотенцем или пищевой пленкой и поставить в теплое место, но не горячее. Это может быть теплый пол, место у батареи или можно включить на плите маленький огонь и поставить опару возле него.

Важный момент – опару нельзя оставлять там, где есть сквозняки. Она должна увеличиться в два раза, на это обычно требуется от 20-40 минут. Далее можно добавлять муку и все остальные ингредиенты по рецепту.

Автор: Валерия Бондаренко

Фото iStock

Глазурь из маршмелоу для паски: идеальный рецепт на Пасху 2025

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