Как покрасить яйца в вине: инструкция и советы на Пасху 2025

Если с рецептом кулича ты уже определилась, нужно решить, как красить яйца. Можно сделать их мерцающими с помощью вина. В материале мы рассказываем, как сделать мерцающие яйца в вине – простое окрашивание.
В этом году празднование Пасхи у православных христиан и католиков не совпадает. В этом году 20 апреля римско-католики и православные христиане будут вместе праздновать Пасху. Поэтому подготовка к празднику идет уже полным ходом. Хозяйки готовят продукты, ищут новые рецепты, чтобы стол на праздник был разнообразным и красивым.
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Для окрашивания яиц тебе понадобится недорогое красное сладкое вино и куриные или перепелиные яйца. Яйца могут быть любого цвета. Чтобы сделать мерцающие яйца, придерживайся рецепта:
Во время такой покраски яиц в квартире может быть запах алкоголя, поэтому открой окно или включи вытяжку. Во время варки яиц вино улетучивается. После того как сваришь яйца, положи их в меньшую кастрюльку и добавь оставшееся вино. Оставь яйца в вине еще на ночь. За это время они еще больше прокрасятся, на них появятся кристаллы, которые будут мерцать на солнце.
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