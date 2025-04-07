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Пасха в Польше 2025: дата, традиции и особенности празднования

Великдень в Польщі 2025: дата, традиції та особливості святкування

В 2025 году Пасху в Польше, как и в большинстве католических стран, будут отмечать 20 апреля. Это один из важнейших религиозных праздников в стране, имеющий глубокие традиции, родственный характер и яркую символику. Польская Пасха – это не только праздничный стол, но и ряд обычаев, сохранившихся из поколения в поколение.

Как и когда отмечают Пасху в Польше, о традициях и особенностях празднования Пасхи – читай в материале Нового канала.

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Пасха в Польше 2025 года: самые яркие традиции и праздничные обычаи

Впервые с 2017 года католики и православные будут праздновать Пасху в один день – 20 апреля. Хотя такие совпадения встречаются не слишком редко, в этом десятилетии подобного еще не было.

От Пепельной среды к Пасхе: как все начинается

Празднование начинается задолго до Пасхи – с пепельной среды (Dies Cinerum), которая открывает 40-дневный пост. В этот день в храмах верующим во лоб наносят крест из освященной золы – символ покаяния и напоминания о бренности жизни.

Сразу за этим следует Жирный четверг – день вкусных яств перед длительным воздержанием. Традиция берет начало еще с языческих времен. Польские семьи лакомятся пончиками, хрусками и другими вкусностями, прощаясь с лихвой до Пасхи.

Пальмовое воскресенье – символ веры и весны

За неделю до Пасхи поляки празднуют Пальмовое воскресенье (Palmowa Niedziela). В этот день в церковь приносят не пальмовые листья, как на юге Европы, а украшенные веточки ивы или других растений – их освящают и берегут как обереги.

Большая неделя – время молитвы и подготовки

Большая неделя (Wielki Tydzień) – период особой сосредоточенности. В четверг поляки вспоминают Тайный ужин, в пятницу – распятие Христа. В Страстную субботу семьи идут в храм освятить пасхальные корзины – święconki. В них – яйца, хрен, соль, колбаса, хлеб и выпечка. У каждого продукта есть своя символика.

Отдельная традиция – «прощание с грустью и селедкой», символично завершающей пост, хотя она сохранилась не во всех регионах.

Пасха – светлый праздник семейного уюта

Утренняя служба в церкви открывает празднование. Освященные продукты подают на стол, а главным развлечением становится «драка яйцами» – чья скорлупа крепче, тот и победитель. Особой популярностью среди детей пользуется Пасхальный кролик, прячущий шоколадные яйца по дому или саду.

Великдень в Польщі 2025: дата, традиції та особливості святкування

Śmigus-Dyngus – мокрый, веселый и очень польский

Второй день праздников, Пасхальный понедельник, или Śmigus-Dyngus, – это водная битва по полной! Молодежь поливает друг друга водой – к счастью и здоровью.

Польская Пасха – это не только духовное событие, но и подлинное культурное действо. Традиции, объединяющие христианские обряды, семейные ценности и народные обычаи создают особую атмосферу весеннего возрождения. Если вы планируете поездку в Польшу в этот период – будьте готовы к искренним улыбкам, праздничным корзинам и неожиданным душам из ведра.

Чем особенна Пасха в Польше?

Польская Пасха объединяет католическую духовность с народными обычаями. Этот праздник символизирует не только воскресение Христа, но возрождение природы, надежду и новое начало. Польские семьи пытаются провести это время вместе – в мире, молитве и радости.

Пасха в Польше – прекрасный случай увидеть аутентичные традиции, почувствовать дух старой Европы и отведать настоящие польские вкусности.

Автор: Валерия Бондаренко

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