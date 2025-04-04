Какие страны имеют ядерное оружие – полный перечень

Какие страны имеют ядерное оружие в 2025 году и сколько в мире. Полный список стран, где есть ядерное оружие – читай в материале Нового канала.

В 1996 году Украина официально утратила ядерный статус, однако определенное количество государств в мире все же обладают ядерным арсеналом. Страны, имеющие ядерное оружие, имеют неофициальное название – Ядерный клуб.

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Сколько стран мира имеют ядерное оружие?

Как сообщают в отчете Федерации ученых-атомщиков о состоянии мировых ядерных сил, по состоянию на 2024 год в мире насчитывается 9 ядерных стран. В общей сложности эти государства имеют более 12 тысяч боеголовок. Из них более 9500 активных военных запасов.

Список стран, имеющих ядерное оружие:

россия

США

Китай

Франция

Великобритания

Пакистан

Индия

Израиль

Северная Корея

У кого больше всего ядерного оружия?

США и hоссия вместе имеют около 88% мирового ядерного арсенала и 84% накопленных боеголовок, готовых к использованию военными. Следует отметить, что свой ядерный арсенал довольно быстро наращивает Китай. По состоянию на 2024 год, его размер составлял 500 боеголовок.

За следующее десятилетие Китай может сравниться с США и россией по количеству межконтинентальных баллистических ракет. Это зависит от того, как он выстроит свою военную стратегию. Однако ядерный арсенал Китая останется значительно меньше, чем в двух других странах.

Франция и Израиль сохраняют устойчивый ядерный арсенал. В то же время, Китай, Индия, Северная Корея, Пакистан, Великобритания и, вероятно, россия наращивают свои запасы.

Следует отметить, что также есть перечень государств, которые одобряют владения и ядерного оружия, позволяя потенциальное его использование от своего имени. В этот список входят: Албания, Армения, Австралия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Исландия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Польша, Корея, Португалия Швеция.

А также у 6 стран есть ядерное оружие другого государства. В Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции есть ядерное оружие США. Кроме того, с 2023 года Беларусь начала принимать российское тактическое ядерное оружие.

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