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Как проверить статус заявки в помощь от UNICEF: пошаговая инструкция

Как проверить статус заявки в помощь от UNICEF: пошаговая инструкция

Не секрет, что из-за войны войны в Украине, из-за вторжения россии миллионы украинцев стали внутренними переселенцами. Такие люди могут получить денежную помощь от разных международных организаций. В том числе от UNICEF.

Как проверить статус заявки в помощь от UNICEF – читай в материале.

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Как проверить статус заявки на пособие от ЮНИСЕФ?

Как говорится на сайте UNICEF, чтобы узнать на каком этапе проверки находится Ваша заявка – нужно позвонить по горячей линии 0-800-600-017 (звонки бесплатные).

Также можно пойти по следующему пути:

  • зайти на веб-сайт Помощь и выбрать раздел Выплаты от международных организаций;
  • выбрать опцию Проверить статус заявки;
  • указать необходимые данные, такие как идентификационный код, тип документа и его номер;
  • после этого отображается текущий статус анкеты.

Какие категории семей имеют право на финансовую помощь ЮНИСЕФ?

На сегодняшний день финансовую помощь могут получить семьи, где:

  •  трое и более детей младше 18 лет, или
  • имеют одного ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Какие документы необходимы для оформления заявки на денежную помощь?

Для оформления заявки на материальную помощь требуются подтверждающие документы:

  • Свидетельство о рождении детей.
  • Удостоверение (справка ЛКК) об инвалидности (при наличии).
  • Идентификационный код родителей.
  • Паспорт родителей.
  • Банковский счет, на который будет произведена выплата (номер международного счета в формате IBAN, 29 символов).

Где получить: интернет-банкинг, банкомат – на квитанции, обратиться к специалисту в банк.

Отметим, что в 2025 году новые заявки на эту помощь не принимаются. Завершается выплата средств подавшим заявки в 2024 году. Кроме того, в Фонде пока не принято, какие программы будут действовать в 2025 году.

Относительно вопросов, связанных с денежной помощью от ЮНИСЕФ, можно обращаться на горячую линию по номеру 0 800 600 017 с 8:00 до 22:00.

Фото UNICEF

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