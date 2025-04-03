Як домашні улюбленці допомагають відновити емоційний стан. Розповідає психологиня

Домашні тварини можуть стати не лише вашими друзями, а й важливими союзниками у боротьбі зі стресом, тривожністю та навіть посттравматичним синдромом. Їхня присутність заспокоює, дає відчуття стабільності, а догляд за улюбленцем допомагає повернути контроль над життям. Про вплив тварин на психологічний стан людей розповідає метологиня проєкту «Незламна мама» від «Фонду Маша» Ольга Коптєва.

У багатьох психотерапевтичних програмах контакт із тваринами використовують як спосіб психологічної підтримки. От і на одну зі змін проєкту психоемоційної стабілізації «Незламна мама» для жінок та їхніх дітей, які постраждали від війни, нещодавно завітали ДСНС-ники разом зі службовими собаками. Ефект від спілкування дорослих та дітей з тваринами був фантастичний: замкнені люди відкривалися, усміхалися та розслаблялися.

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— Коли людина переживає складні події, її нервова система постійно перебуває у стані напруження. Аби вона могла вийти з цього стану, необхідно активувати механізми емоційної регуляції. Одним із найприродніших способів є взаємодія з тваринами. Дослідження свідчать, що вже за кілька хвилин після погладжування собаки або кота в організмі знижується рівень кортизолу – гормону стресу, а натомість підвищується рівень окситоцину – гормону довіри та спокою, – розповідає методологиня «Незламної мами» Ольга Коптєва.

Давайте розберемо, чому тварини допомагають нам почуватися краще

З погляду психології та нейробіології, існують чотири основні механізми психоемоційної регуляції:

саморегуляція (внутрішній баланс, який людина підтримує сама);

корегуляція (отримання підтримки через взаємодію з іншими людьми);

екорегуляція (вплив природи, зокрема, тварин);

теорегуляція (це віра).

Домашні улюбленці природно вмикають одразу кілька з цих механізмів. Їхня присутність стабілізує емоційний стан, допомагає зменшити рівень тривожності та створює відчуття безпеки.

— Дуже важливо, щоб людина, яка пережила травматичні події, мала хоча б мінімальну структуру в житті. Вона може не контролювати багато речей, але догляд за твариною – це те, що допомагає повернути відчуття порядку, – зазначає психологиня «Фонду Маша» Ольга Коптєва. – Якщо в тебе є кіт або собака, ти не можеш просто пролежати цілий день у ліжку – потрібно його нагодувати, вигуляти, приділити увагу. Це допомагає людині поступово відновлювати ритуали, які повертають її до нормального життя.

Вплив на фізичне та психічне здоров’я

Домашні улюбленці не лише позитивно впливають на психоемоційний стан, доведений їхній вплив на фізичне здоров’я. Наприклад, під час спілкування з тваринками зменшується рівень гормону стресу — кортизолу та підвищується рівень окситоцину — гормону спокою та довіри.

— Багато досліджень підтвердили, що люди, які мають домашніх улюбленців, рідше страждають від серцево-судинних захворювань. Наприклад, Американська асоціація серця виявила, що власники собак мають нижчий ризик серцевих хвороб, оскільки регулярні прогулянки з улюбленцями покращують кровообіг і сприяють зниженню артеріального тиску. Центр з контролю та профілактики захворювань у США довів, що власники домашніх тварин мають нижчий рівень холестерину, тригліцеридів і навіть рідше страждають від депресії. Тобто тварини допомагають не лише на емоційному рівні, а й на фізичному, – розповідає Ольга Коптєва.

А ще взаємодія з тваринами допомагає людям із ПТСР та іншими психічними розладами. Є цікаві дослідження Університету Пердью, які показали, що терапія з тваринами особливо ефективна для ветеранів із посттравматичним стресовим розладом. Спілкування з тваринами знижує рівень тривожності, допомагає краще контролювати емоції та загалом сприяє стабілізації психічного стану. Також є багато даних про те, що тварини позитивно впливають на дітей з аутизмом – їхній стабільний та передбачуваний характер взаємодії допомагає зменшити напруження та страх перед комунікацією.

Виходить, що ми рятуємо тварин, а вони рятують нас!

Якщо ви давно хочете, але не наважуєтеся взяти з притулку тварину, можливо, ці дані переконають вас. Так, домашні улюбленці – це величезна відповідальність, але ще це – живі антидепресанти. Які допомагають впоратися зі стресом, стабілізувати емоційний стан, покращити фізичне здоров’я та повертають нам відчуття контролю над життям.